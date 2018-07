Una fiesta seria

Con su preclaridad habitual, Sergio Scariolo reflexionaba sobre la idoneidad de hacer coincidir cualquier competición deportiva con el Mundial de fútbol. "No es buena idea", decía el italiano. España juega esta tarde en el Carpena contra Bielorrusia (18:30 horas) en esa carrera hacia el Mundial de China. Por primera vez se coloca una cita universal baloncestística en año impar, separándose del balompié. Transcurrirán cinco años desde el anterior evento, el Mundial de España. Se optó por el camino de las ventanas clasificatorias. Y este España-Bielorrusia se disputa dos horas y media después del Rusia-España balompédico. La diferencia de atención es sideral y se retransmitirá el duelo en las pantallas gigantes del Carpena, se abrirán las puertas desde las 15:30 horas para que no exista esa duda entre quien quiera ir al baloncesto.

Quien acuda al Carpena verá a un bloque que se ha merecido el aplauso unánime del baloncesto español. Sergio Scariolo ha ampliado el fondo de armario de la selección creando desde unos niveles más modestos. Pero la respuesta colectiva ha sido soberbia. España tiene muy bien encaminada la clasificación para el Mundial de China'19. Marcha 5-0 antes del ecuador. Aunque Bielorrusia no se clasifique para la siguiente fase se arrastran los resultados contra ella. Así que el duelo vale lo mismo que los que vendrán en septiembre, noviembre y febrero contra Letonia, Turquía y Ucrania.

Alberto Díaz juega en casa su segundo partido oficial con la selección española

Es un día de fiesta, pero con ribetes serios. Es un encuentro oficial de la selección, primera vez que se disputa en Málaga. Hay carteles de FIBA, lo que le confiere una pátina distinta que a los encuentros amistosos habituales. No están los Gasol y Ricky, ni siquiera Llull o el Chacho Rodríguez. Pero alicientes existen, seguro. Como ver a Alberto Díaz vestido de rojo en un encuentro en el Carpena. Ejemplo de que el trabajo lleva hacia cotas insospechadas, Scariolo reconoció que hoy tendrá un minutaje importante para que entre definitivamente en la rotación. Tuvo siete minutos en Eslovenia y en absoluto desentonó, al contrario. Es una medalla que se pone también para Los Guindos, un lugar en el que se produce talento, aunque también haya fugas. Todo es mejorable.

Alberto multiplicará hoy su presencia como subalterno de Quino Colom, que se ha convertido en el líder en la cancha de esta selección. Con aspecto que no invita a pensar en un jugador de élite, en la ACB no se vio venir el nivel que ofreció en las dos últimas temporadas en el Unics de Kazán, en esta recién acabada al lado del ex cajista Jamar Smith. Roza el millón de euros limpio de impuestos en la monumental capital tártara. Algo sólo accesible para equipos de nivel Euroliga en España. Quino Colom es un base tremendo. El nivel atlético de la selección aumentó varios escalones con la llegada de Juancho Hernangómez y Alberto Abalde. Piernas y brazos NBA para redondear esta España que quiere un 6-0 para acabar la primera fase de una instancia que empezó siendo un engorro importante con tintes peligrosos a una reivindicación del baloncesto español al completo. Paradójicamente, después de ensartar títulos europos y medallas olímpicas, ahora tiene mayor reconocimiento Sergio Scariolo tras estos seis partidos. En Málaga no hace falta explicar quién es, obviamente. Su guardia de corps también es de aquí. Y merecen un aplauso.