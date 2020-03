La formación de una plantilla, por Joan Plaza

Joan Plaza, técnico con más partidos en la historia del Unicaja, acabó su etapa en el Zenit de San Petersburgo un mes antes de que la competición se detuviera por el efecto devastador del coronavirus. Tenía previsto ir esta semana a Atlanta, a la Final Four de la NCAA, pero todo saltó por los aires. Como muchos entrenadores, Plaza está aprovechando este parón para hacer clínics virtuales, como el que esta semana ofreció con el CB Utrera sobre la formación de una plantilla.

El técnico catalán ofreció ideas sobre cómo elaborar una plantilla, con prioridades y factores a tener en cuenta, aplicados a cada coyuntura, según el nivel del equipo. "Antes que nada, se trata establecer una línea de trabajo entre todos. Procurar alcanzar ese objetivo en un tiempo prudencial. El máximo nivel puede ser ganar la Euroliga, para otro entrar en los play off o sacar la nariz en la Copa, pero salvarse en la categoría... Hay niveles distintos, pero fijarlo bien. Para ello, hace falta prescindir y rescindir a jugadores no adecuados. Algunos con contrato y otros sin contrato. Hay que cerrar etapas con elegancia, no por SMS o whatsapp. Hay que hacer el sacrificio que haga falta. Si mantener a un jugador genera dudas, mejor prescindir por el bien del equipo".

"He conocido equipos en el que había jugadores con bonus por rebotes o por puntos, por su nacionalidad un plus... Es el principio del fin de un equipo", reflexionaba Plaza, que incidía en un factor básico: "Hemos de saber el nivel del equipo. Este año, con el Zenit cuando calculábamos entrenos y cargas y más cargas que podíamos meter encontrábamos que, durante la temporada, sólo tendríamos 36 entrenos, sin contar los prepartido ni los postpartido. Es decir, se trabaja un sólo mes después de la pretemporada. Eso cambia mucho la manera de trabajar. Habrá menos entrenamientos en pista, pero no puedes tampoco aumentar la carga de vídeos y entrenamientos. Como bien resumía un ayudante, hay que fichar IQ, coeficiente intelectual, inteligencia. A menos entrenamiento, menos margen de mejora. Pero eso, el IQ, son ceros en el contrato. Y comodidad en los viajes. Si estás a cuatro horas de estar en tu casa, aunque juegues en Israel o en Moscú, pero siempre dormirás en casa, ganas descanso. Los que no viajan en chárter tienen 24 horas de diferencia. Son distintas ligas".

"Me encontré con directores técnicos que buscaban jugadores sólo en el momento que había lesiones. Los grandes directores técnicos siempre tienen una bolsa de jugadores previstos aún no teniendo lesiones. Es muy importante que esa lista de jugadores sea bien rica y poder elegir en momentos de dificultad", señalaba Plaza como un factor diferencial: "Fichar primero a nacionales, después a extranjeros, primero a bases o pivots. Hay que decidir. Para mi manera de proceder, lo ideal es fichar a bases y pivots y ahí ir vistiendo al resto del equipo. Espero renovarme, pero soy un old school coach. Los bases son principales, claves, son muy importantes. A la hora de escoger, si puedes, haz de escoger dos de características distintas, en Euroliga tres distintos. Los agentes pretender encarecer, debes encontrar tu estatus, los peces grandes podrán fichar jugadores mejores. Hay equipos en los que la presencia del jugador nacional es simbólica. Ayudan a entrenar básicamente. Otros quieren tener a los mejores, o la segunda línea, de jugadores nacionales. Los equipos de cantera quieren tener una representación de esa inversión, por esa afinidad que genera... Hay determinadas estructuras. Tienes que definir si priorizar nacional o internacional. Si juegas tantos partidos y entrenas tan poco. Experiencia o juventud. Un jugador veterano se te rompe más fácilmente,pero sabe superar momentos de tensión, sabe jugar en esas pistas... El joven aguanta mejor el trasiego mejor de partidos, puede ser más fiable físicamente. Son elecciones".

"En Euroliga es muy importante saber que el nivel empieza en Final Four y el resto empiece detrás. Es difícil mantener el nivel de confidencia de los contactos con jugadores, a veces los agentes, a veces la familia, a veces tus jefes. Es un ecosistema delicado, te puede provocar problemas en tu plantilla actual", proseguía el técnico barcelonés, que recordaba que es esencial dejar algo para imprevistos: "Algunos clubes no dejan un remanente para imprevistos. Y hay que dejar un remanente. Lesiones, problemas de adaptación... El equipo ha de estar preparado. La no adquisición de un jugador puede romperte. Suelo acabar con los rosters con los que empecé. Estaba en Málaga y hacía cuentas y los cambios en mi carrera eran de 0.7 jugadores por temporada. Soy pro mantener el roster, pero haz de ser capaz de cambiar. Con contrataciones mensuales, manejar cláusulas de salida y buyouts..".

"Con 12 jugadores no puedes competir en Euroliga, con 14 es una plantilla corta y 16 es lo normal. Hay que ser conscientes de la composición del equipo. Todo el mundo queremos tener dos jugadores distintos por posición, algún combo. Aunque tengas que hacer convocatorias. Se está implantando debido a la dureza del calendario. Hay que entrar en dinámicas muy buenas. Madrid, Barcelona, Valencia lo hacen", analizaba Plaza sobre el número de jugadores y también sobre cómo había evolucionado el scouting en los fichajes: "Siendo muy joven, había equipos que fichaban por teléfono, a veces asesorados por Díaz Miguel o Lluís Cortés. Buscabas un jugador que saltara, de físico, de color, dos metros. Cuando venían con centímetros menos y no era de color. Internet nos permite controlar a muchos jugadores. Yo había ido a muchas ligas de verano y vi a Maceo Baston. Recuerdo haberme apostado en la puerta de de su habituación para hablar a solas con él. Sea por pesadez o por lo que fuera logramos traerle al Joventut. Después irá al Maccabi y ganar la Euroliga".

"El director técnico puede hacer las gestiones, pero quien lo debes sobrellevar al jugador eres tú 300 días al año. Nos hemos de soportar. Es peligroso tener muchas opciones abiertas. Si vamos a por un tirador, a veces abrimos el abanico, se puede convertir en un boomerang. Hay jugadores y agentes sensibles que quieren que seas la apuesta principal. Hace años, teníamos en un equipo una plantilla muy compensada, muy bonita, decidimos prescindir de un jugador y no lo sustituimos. Como primer entrenador siempre por una lesión, por algo de máxima urgencia. Ahí la figura del director técnico es tan importante", decía el ex entrenador cajista sobre la elección de jugadores y sobre cómo se organizan sus equipos: "En los últimos años dirigí a dos equipos en Euroliga como Unicaja y Zalgiris, muy distintos, de la experiencia del Zenit podría hablar una semana. Intentamos que los equipos sean serios, sólidos atrás defensivamente, bien puestos sobre la pista. En Badalona decían que se corría al contraataque. Gusta el baloncesto rápido siempre que puedas hacerlo".

Sobre la importancia de los ayudantes, Plaza recalcaba que "Cañete, Ndong, Herrera, Tabak, ahora los que he tenido en el Zenit... He tenido muy buenos ayudantes, después convertidos en buenos entenadores. Les doy responsabilidad y haciéndoles colaborar. Ni los mismos jugadores tenían un conocimiento estadístico sobre sí mismos como tenían algunos de ellos. Los ayudantes, a día de hoy tienen un papel preponderante", afirmaba Plaza, que acababa con la importancia de los jugadores de cantera: "Uno o dos jugadores de la cantera difícilmente van a alterar la apuesta. En clubes que ejercen presión para ganar o ganar hace que no tengas tanto tiempo para moldear. Haces una cesión a un club con un entrenador que va a apostar por él, por hacerlo bien. Hacer jugar a un joven a la LEB no todos lo hacen. Hay entrenadores con vocación que no han vivido ese proceso. He dicho que he tenido suerte. Sabonis, Satoransky, Sastre, Alberto Díaz, Balvin... Ha valido la pena que la úlcera saliera corriendo. Es una apuesta que hacemos cuando es natural. Si el entrenador no lo ha hecho antes es razonable que quiera jugadores contrastados".