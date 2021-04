Después del aplazamiento del duelo frente al Morabanc Andorra, al que le suspendieron dos partidos más, el Unicaja acumula más de 20 días sin competir. Una losa pesada. "Hay demasiado tiempo sin jugar un partido. Jugamos un partido difícil contra un equipo que está buscando victorias para mantenerse en la categoría, sabemos el peligro que hay. Va a venir un equipo a darlo todo, tienen la urgencia de encontrar victorias y tenemos que estar bien preparados", comenzaba en declaraciones para el departamento de comunicación cajista Fotis Katsikaris.

El griego ponía en contexto la situación. "Hemos trabajado bien, pero a mí los entrenos.. Una cosa es el físico, otra es la preparación general del día a día. Pero no es lo mismo los partidos. Espero que salgamos fuertes y con buena concentración, es fundamental. Quiero que juguemos un partido sólido y que mejoremos nuestra defensa colectiva. Hay que hacer un buen trabajo en la pintura porque tienen a Balvin que es un jugador que destaca mucho, muy grande y está haciendo una buena temporada. Su presencia debajo del aro es fundamental para ellos", aseguraba el entrenador de Níkea.

"Tenemos que hacer un gran trabajo y ahora más con la lesión de Yannick, que tenemos un jugador menos. Tenemos que hacer un esfuerzo extra. Veo al equipo centrado en el día a día, estamos intentando distraernos de esta situación sin tantos partidos. No es lo mismo, puede faltar ritmo. Espero y deseo que el equipo salga concentrado", insistía el técnico, que tenía buenas palabras para el Bilbao Básket: "Estamos en el tramo final, está todo apretado en la clasificación y las ganas de competir están. Es un equipo muy especial en mi carrera, siempre le tendré un enorme cariño por lo que conseguimos. Tenemos que ganar, pero espero y deseo que se mantenga porque es una plaza muy importante para la ACB. Creo que lo van a conseguir".

Es un escenario complicado el que vivió el Unicaja con sus dos últimos rivales, dañados fuertemente por el COVID-19. "Hay muchos partidos y estamos en una temporada muy atípica con partidos aplazados y lesiones. Tenemos que estar preparados. Primero del tema físico de no tener más lesiones y recuperar a la gente para tener al equipo completo. Y lo segundo es como cada uno llega a un partido donde no hay margen de error. Haces la preparación de un partido y no sabes cómo va a llegar el rival. No puedes pensar en jugadores lesionados o dudas, siempre tienes que estar preparado para su mejor versión. Es mi filosofía. Tenemos que estar muy bien preparados para jugar partidos de 40 minutos", finalizaba Katsikaris.