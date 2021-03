Una semana después de ganar de manera agónica en Santiago de Compostela, el Unicaja recibe al Hereda San Pablo Burgos. Sexto de la clasificación y sólo perdió con el Real Madrid y el Valencia Básket en los últimos 10 partidos. "Es un muy buen equipo, está haciendo una temporada muy buena. Están bien colocados en la clasificación. Siempre te ponen en dificultades por la manera en la que están jugando, tiene un muy bien equilibrio entre la defensa y el ataque", comenzaba en la previa su análisis Fotis Katsikaris: "Entonces tenemos que jugar un partido super sólido, 40 minutos, para poder ganarle. Espero un partido difícil contra un equipo muy duro, que juega muy buen baloncesto, que tiene jugadores con capacidad anotadora, equilibrio dentro y fuera con Rivero, un equipo atlético...".

La meta es seguir poniendo ladrillos de cara al play off, donde ahora está. "Es otro reto para nosotros jugar y defender sobre todo bien. Hay que hacer un trabajo colectivo bueno defensivamente y controlar rebote. En ataque también podemos anotar y estamos buscando un equilibrio cuando hacemos un esfuerzo extra en defensa para ejecutar mejor. Hemos trabajado bien y estamos preparados para jugar un partido sólido, bueno y tener la victoria", afirmaba el heleno: "Mi obligación es preparar como si el San Pablo Burgos viniera con todos sus jugadores. No puedo decir que no va a jugar uno, estamos preparados para recibir al mejor Burgos. Luego ya veremos quien juega. Los últimos casos de Omar Cook y Salvó, por ejemplo, y no tenemos otra información de los demás. Una situación complicada para ellos, lo entiendo. Ya están demostrando que es un equipo con mucho carácter, un equipo con mayúsculas que cualquier situación que ha enfrentado la ha superado. Por eso estoy esperando la mejor versión". El base ex cajista no estará en el Carpena.

Hay muchas tareas en el Unicaja, que sigue en esa línea ascendente desde que Katsikaris está al volante. "Lo que estoy buscando como equipo es tener continuidad y regularidad. Tenemos momentos donde jugamos bien y otros que no controlamos. Frente al Obradoiro no salimos bien y para mí es fundamental salir bien con buena concentración y energía. Uno de los problemas que tuvimos en el último partido no quiero verlo el sábado. Tenemos que corregirlo y salir fuerte. Y otras cosas que algunos jugadores tienen que asumir su rol. Me gustaría tener más concentración en los chicos para tener continuidad cuando entran y no tener altibajos", remachaba el griego.