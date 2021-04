El Unicaja tiene este sábado un partido trascendental en la lucha por la octava plaza. No estará Yannick Nzosa, aunque también hay múltiples bajas en el Morabanc Andorra. No se confía Fotis Katsikaris. "Tenemos otro partido de los nueve que nos quedan para acabar la temporada regular y estamos en la lucha por entrar en el play off contra un rival directo. El Andorra es un equipo que siempre compite y lo digo porque desde el inicio sufrió muchos problemas con el COVID y con lesiones de jugadores importantes en posiciones importantes. Lo que veo yo es que es un equipo que compite 40 minutos. En cada posición tiene jugadores que te pueden hacer daño, con personalidad. Hannah por ejemplo puede decidir partidos. Hay que hacer un buen trabajo", afirmaba el griego.

El entrenador cajista analizaba los peligros del conjunto de Ibon Navarro. "Quiero ver al equipo pensando en nuestro último partido contra el Burgos, que nuestra defensa fue muy mala. Mejorar ese aspecto, necesitamos mejorar defensivamente como colectivo sobre todo. Hay que hacer un buen trabajo contra ellos porque si les dejas tienen la capacidad de anotar con Hannah, Senglin, Jelinek, incluso esos espacios los aprovechan bien los grandes. Corren bien la cancha y van bien al rebote ofensivo. Tenemos que hacer un buen trabajo atrás, estar más centrados, no tener errores tácticos y sobre todo una actitud de 40 minutos para crear la base para ganar el partido", aseguraba, mientras hablaba de sus últimas incorporaciones: "Kulvietis es un buen jugador, es un cuatro con buen tiro que conoce la liga porque jugó en la Penya antes. El nuevo fichaje (en referencia a Fausto Ruesga) no lo conozco, es un jugador joven. Tenemos imágenes de él, pero ya veremos si entra en la rotación o está aquí. Cuando un equipo tiene ese tipo de problemas siempre se une más y se hace más fuerte, por eso creo que Morabanc Andorra es un equipo peligroso".

El foco está claro donde está. "Hemos trabajado muy bien, insistimos mucho en las cosas que tenemos que mejorar. Estas dos semanas me dan la oportunidad de poder cambiar un poquito la mentalidad. Somos un equipo que tenemos talento, que podemos anotar, pero que no es suficiente para ganar partidos. Ahí he intentado apretar más la mentalidad, no sólo en físico. Dar un pasito más en defensa, ser más orgulloso. Defender mejor el balón, las rotaciones, apoyar uno a otro", decía Katsikaris, que hablaba de Carlos Suárez: "Carlos está bien. Dos semanas para recuperar su lesión, las sensaciones sobre todo. Es un jugador con mucha experiencia y sabe controlar su cuerpo, las pautas y todo. Planificamos no jugar contra Burgos porque era muy pronto, llevaba dos entrenos después de su lesión. Aprovechamos estas dos semanas y está preparado para ayudar al equipo".