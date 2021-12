Katsikaris: "No estamos en la situación de faltarle el respeto a nadie"

El Unicaja regresa a la Basketball Champions League semanas después con la oportunidad de certificar su billete a la próxima ronda. Le espera el Nizhny Novgorod aún en la resaca de la derrota en Madrid. "Cada partido se enfrenta de una manera distinta. Hablamos de un equipo que es muy físico, que juega muy buen baloncesto, con mucha intensidad 40 minutos atrás y adelante, con el mismo grupo de jugadores y entrenadores. Vemos automatismos peligrosos. Tenemos que sudar y sufrir para ganar este partido, lo digo honestamente. Se van a jugar su clasificación y espero un partido duro, aprieta mucho el balón y corre mucho", comenzaba Fotis Katsikaris en su comparecencia previa.

"Tenemos que tener un buen balance defensivo y hacer un buen trabajo de concentración. Te exige mucho, debemos estar centrados en las cosas que tenemos que hacer. Tienen tres jugadores referencia Astapkovich, Strebkov y Kulagin. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Jugar con más ritmo en ataque, estar bien preparados en su presión, saltan mucho en los bloqueos directos, y evitar los errores", continuaba el técnico cajista, que era cuestionado por las conclusiones tras pasar por el WiZink Center: "No es habitual o no es lógico, pero sí es lógico para Llull cómo levantó el partido en el tercer cuarto. Jugamos bien tres cuartos, pero ese tercero las canastas de Llull y de Hanga perdimos nuestra paciencia, nuestra concentración y atacamos mal. En general creo que jugamos un buen partido".

Katsikaris espera una imagen diferente a la mostrada en Francia. "Es una cosa de aprendizaje que hablamos después del Dijon. Si pensamos que por ganar allí fácil lo vamos a hacer aquí es un error. Hay que respetar el juego y salir con concentración. Allí el Nizhny tenía lesiones y sólo dos partidos oficiales, ahora están más rodados y juegan mucho mejor. Con la derrota en Dijon aprendimos que no podemos faltar el respeto a nadie, no estamos en la situación para hacerlo", aseguraba, mientras respondía a qué necesita el equipo para llegar al nivel que quiere: "Todos los equipos tienen altibajos. Estamos ahí. Jugamos 13 partidos en la ACB y tuvimos opciones de ganar los 13. Lo más importante es ganar. Lo que vale es ganar. En 40 minutos pueden pasar 1.000 cosas. Por eso hay que gestionar los momentos, le pasa a todos los equipos. Estamos exagerando mucho con nuestro equipo, la exigencia la ponemos nosotros no vosotros. Para mí la clave es cómo gestionar esos momentos malos que podemos tener. Son cosas de defender bien y de ejecutar bien".

"Ganar todos los partidos que nos quedan", respondía cuando se le preguntaba por las cuentas para jugar la Copa del Rey de Granada el próximo febrero, para finalizar analizando el momento de Brizuela: "Es un proceso. Es un anotador, no está fino en su tiro y le perjudica en las decisiones. Darío es un jugador con capacidad, talento y físico para finalizar de manera diferente. Hablamos con él. En el momento que no estás fino y te sientes con confianza puede hacer otras cosas. Estoy contento con su defensa, está sólido. No hay que forzar situaciones que pueden perjudicar a él y al equipo, puede hacer más cosas".