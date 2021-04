El Unicaja encajó una de las derrotas más duras de la temporada. Quizá no en los números, pero sí en la sensación de inferioridad. No hubo oportunidad de pelearle la victoria al Lenovo Tenerife, que ya está varios peldaños por encima. Sigue su curso en la ACB, donde sólo el Real Madrid y el Barcelona están por delante. Era un buen termómetro para calibrar en qué momento se encontraba el equipo malagueño, si la mejoría era real. Y se dio un suspenso de categoría. Pese a todo, los cajistas continúan en zona de play off por las derrotas también de los rivales.

Sobre el duro tropiezo habló de manera breve, porque no se le realizaron más preguntas, Fotis Katsikaris en la sala de prensa del Santiago Martín. "Tuvimos un mal inicio del partido. Un primer cuarto, no sólo en defensa también en ataque, que se conectan. Cosas que habíamos hablado y habíamos trabajado el día que teníamos para prepararnos después del Bilbao sobre cómo defienden, cómo teníamos que pasarnos el balón, no tener prisas y buscar tiros equilibrados...", analizaba el entrenador griego, que continuaba en su razonamiento: "Empezamos con muchos nervios y luego atrás teníamos varias opciones de defender. Sobre todo el bloqueo directo porque hablamos de dos jugadores como Huertas y Fitipaldo, con la dupla con Shermadini, son de las mejores duplas de la liga. Habíamos hablado cómo podemos limitar situaciones para los dos jugadores e incluso para los demás, incluso tienen buenos tiradores. Cómo limitar el 2x2".

"No nos salió al principio, mejoramos atrás en el segundo cuarto pero seguíamos teniendo problemas en ataque fallando muchos tiros abiertos y bandejas. Teníamos muchas dudas en las penetraciones", ampliaba Katsikaris, ex técnico del Tenerife, que terminaba su análisis: "Cuando llegó el descanso dije que el marcador igual nos favorecía en el sentido de que podía ser peor por cómo jugamos. En el tercer cuarto otra vez no solucionamos el tema de atacar mejor y atrás cada error nos castigaron. Controlaron el partido como ellos querían. Acabamos el partido como acabamos". El próximo partido para el Unicaja será el sábado en el Carpena frente al Casademont Zaragoza de Luis Casimiro.