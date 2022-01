Katsikaris: "Hay mucha presión en la ciudad, yo creo en mi trabajo"

El Unicaja volvió a cosechar una nueva derrota en Miribilla y cada vez mira más hacia abajo. No consigue revertir el crudo rumbo el equipo malagueño, en una temporada negra. Fotis Katsikaris, que continúa en una situación crítica y al que sólo lo sostiene una salida muy costosa, analizaba el duelo en rueda de prensa. "Era un partido que como llegamos aquí, con los problemas que estamos teniendo para ganar, estuvimos muchas veces a cinco puntos. Teníamos que meter, tendríamos que tener un porcentaje mayor. En general el equipo defendió bien en la línea exterior, uno contra uno con pocos fallos. Pero era muy, muy difícil controlar el juego interior. Muy difícil. Así es nuestra situación. El Bilbao Básket está en su mejor forma, juegan con mucha confianza, un equipo completo y teníamos que hacer más cosas para ganar el partido. Tenemos que seguir trabajando, luchar en cada partido que tenemos", explicaba.

El griego, que lanzó varios dardos a los jugadores entre semana, sí elogiaba la actitud. "El equipo quería. La actitud era buena de todos, a veces tienes la actitud y no puedes llegar. No tengo ninguna queja de esto. El equipo ha trabajado estos dos días, pero si te falta tu cinco titular y los problemas del COVID-19 que hemos sufrido dos semanas y la derrota que hemos sufrido el miércoles pasado que duele. El equipo ha hecho un esfuerzo, tenemos que jugar a nuestro límite. No es suficiente. Es la plantilla que tenemos, los jugadores que tenemos. Un esfuerzo más cada vez porque todos los equipos son buenos, no hay nada fácil. Tenemos que luchar más", aseguraba.

Era cuestionado por los fichajes. "Sabemos perfectamente cómo está el mercado. Muy difícil por el tema del COVID-19 y la NBA, absorben muchos jugadores que podrían jugar en Europa. Los opciones de los grandes son muy pocas. También nuestro estatus económico ahora mismo, pero hay equipos Euroliga que están buscando grandes y no pueden encontrar. Kravic es un jugador que conoce la liga, sabemos sus características como jugador y esperamos y estoy seguro que nos va a ayudar", afirmaba el técnico, que no se pronunciaba sobre la llegada de Matt Mooney: "Estoy esperando porque tenía el partido y no sé la situación con este jugador. No puedo comentar nada ahora".

Se mostraba confiado en poder revertir el crudo panorama. "Creo que sí. Un equipo lo construyes en verano. Había una situación como la que había en el club, con cambios y todas esas cosas. Había contratos en vigor, no voy a analizar cómo está la plantilla. Siempre soy optimista. siempre creo en mi trabajo, creo en este grupo. Es difícil, es complicado porque cuando pierdes, pierdes la confianza y todas estas cosas. Hay mucha presión en la ciudad, es un club con exigencia. Es otro reto, no es la primera vez que me pasa algo así, voy a hacer todo lo que pueda. Soy muy optimista de que lo puedo sacar adelante", cerraba.