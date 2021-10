Katsikaris: "Cambiamos el chip en defensa"

El Unicaja empezó con firmeza su andadura en la Basketball Champions League. Además de imponerse al Nizhny Novgorod a domicilio, el viaje más complejo seguramente de la temporada en lo logístico, ató una diferencia importante de cara al liderato del grupo. Buenas sensaciones, sólo con el lunar de la recaída de Brizuela.

A pie de pista, en declaraciones facilitadas por el departamento de comunicación cajista, Fotis Katsikaris valoraba esta victoria en tierras rusas. “Muy contentos porque esperábamos un partido así. Es un equipo que lucha los 40 minutos, juega un baloncesto de ritmo alto. En la segunda parte cambiamos el chip en defensa sobre todo porque el segundo cuarto no me gustó la actitud. Dejamos todos los balones divididos, atacamos mal, muchas pérdidas...”, aseguraba el técnico griego, que profundizaba en su análisis de la primera alegría malagueña en este torneo: “Pero en la segunda parte el equipo salió muy serio, muy fuerte y muy duro, hicimos muy buen trabajo contra sus anotadores. Muy buen trabajo de rebote ofensivo, aunque fallamos bastantes tiros liberados. Me gustó mucho la actitud”.

El entrenador cajista volvía a poner en valor el triunfo para empezar. “Importante la victoria sin ninguna duda, este equipo va a crecer durante la temporada. Tenemos la suerte de enfrentarnos pronto a ellos, que no jugaron muchos partidos, nosotros tenemos más ritmo”, cerraba Katsikaris, que tenía un mensaje para sus jugadores: “Felicitar al equipo, siempre es importante empezar una competición con una victoria fuera de casa”. El próximo duelo del Unicaja en este torneo será el próximo 20 de octubre a las 20:30 en el Carpena, con la visita del Lavrio Megabolt. Los helenos también comenzaron imponiéndose al Dijon en su casa.