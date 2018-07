En la fotografía estarán todos

El primer día de pretemporada es como el primer día de colegio, jornada de estrenos e inquietudes. Pese a que se mantienen hasta ocho jugadores en el Unicaja, las fotografías del año pasado y el presente tendrán muy poco que ver, empezando por el cambio de entrenador. Queda alrededor de un mes para el momento, aún sin fecha conocida, pero club y cuerpo técnico -con Luis Casimiro a la cabeza- se mentalizan ya de que en esa imagen no faltará nadie, el gran pero de hace un año.

Hasta cinco jugadores faltaron entonces al primer día. Fueron Giorgi Shermadini, Dragan Milosavljevic y Sasu Salin, tres de los fichajes, además de Nemanja Nedovic -lesionado- y Adam Waczynski. El motivo: el Eurobasket. Se fueron incorporando poco a poco y el más perjudicado acabó siendo el serbio, que cayó en la final contra Eslovenia.

Una de las causas que se han achacado al discreto rendimiento de Milosavljevic esta temporada es precisamente llegar tarde. No regresó de Turquía hasta el 20 de septiembre, día en que se incorporó a los entrenamientos, y no estuvo a tiempo para jugar la Supercopa en Gran Canaria. La falta de acople en los primeros partidos fue clara y no ha terminado de convencer dentro de esa fórmula de tres aleros. Este curso se es más optimista con Gagi, que sí tendrá toda la pretemporada por delante.

Tanto por él como por el resto de internacionales, la única preocupación es la ventana de selecciones de los días 13 y 14 de septiembre, cuando arranca la segunda fase de clasificación para el Mundial de 2019 y en la que se verán presumiblemente involucrados Salin (Finlandia), Milosavljevic (Serbia), Shermadini (Georgia), Alberto Díaz (España) y Waczynski (Polonia), todo ello pendiente de las listas de sus seleccionadores. No obstante, serían tan solo unos días de ausencia que no merman una pretemporada prácticamente al completo.

Ya hay tres fichajes cerrados, uno de ellos presentado, y falta una cuarta incorporación que llegará más adelante, pero que se espera atar también antes de la pretemporada para que el grupo de profesionales presente sea el definitivo. Acompañarán tres o cuatro canteranos además de Morgan Stilma, que dejó buenas sensaciones con el Júnior que dirige Paco Aurioles y estará en la primera plantilla esta temporada. El costasoleño de origen holandés será uno más el primer día con el equipo, aunque lo hará con rodaje tras disputar del 27 de julio al 5 de agosto el Europeo B sub 18 con la selección neerlandesa.