Francis Alonso: "Estoy muy feliz y en una etapa de mi vida que estoy disfrutando"

Francis Alonso es el hombre del momento en el Unicaja, donde es uno de los puntales. El malagueño tuvo una de esas tardes en el WiZink Center, en una actuación con poco parangón. "Vi muchos highlights, muchas felicitaciones... pero lo más importante son los errores. Tuve varias sesiones de vídeo con los entrenadores para ver los errores que quiero mejorar. Una lástima que perdiéramos ese partido, hicimos un buen trabajo colectivo", admitía el joven en Zona Verde, que tiraba de natualidad: "Intento verlo siempre de la misma manera, ya tenga un buen día o un mal día. En eso tengo que darle mucho crédito a mis compañeros, a mis entrenadores que siempre me aportan esa confianza en todos los partidos y en todos los entrenamientos".

Un recital anotador que el protagonista vivió con tranquilidad en primera persona. "Es cierto que en ese momento de trance que meto el segundo... no suelo pensar mucho en esas situaciones ni en forzar ningún tiro. Tuve oportunidad de tirar la pelota y mis compañeros me buscaron incluso. Cualquier compañero con muchísimo talento a nivel anotador todos vamos a tener esos momentos. Es cierto que hubo esos cinco minutos donde hubo sincronización y las cosas pasaron. No suelo enfocarme mucho o precipitarme en ese tipo de situaciones", admitía, mientras contaba una curiosa anécdota: "Me acuerdo que Darío entró en el campo y me dijo: '¿Qué jugamos que estás muy caliente? ¿Quieres que juguemos esto para ti?' Mi respuesta fue la de seguir jugando, la de no querer precipitarme, que el equipo siga su ritmo".

Su contrato termina en 2022 y tiene una cláusula de salida asequible para clubes de un nivel superior. Sin duda, su rendimiento es un reclamo. Y hay muchos factores que pueden invitar a hacer una apuesta. Francis Alonso lo tiene claro. "Sí, soy feliz. Teniendo las circunstancias y las experiencias que he vivido, estando en Estados Unidos y Fuenlabrada, es muy fácil decir que sí soy feliz. Estoy en una circunstancia donde sí soy feliz y podría decirte que en una de las mejores. Estoy en mi casa, jugando con mi equipo de toda la vida, estoy sano y no tengo ninguna lesión, ninguna desventaja y las cosas están funcionando. Y sobre todo, estamos ganando. Cuando un equipo gana todo se hace más fácil. Estoy muy feliz y en una etapa de mi vida que estoy disfrutando", aseguraba el de la Malagueta.

"A lo que llamamos jugador importante creo que nunca me voy a sentir así o quiero sentirme así. Siempre la educación que se me ha dado se ha basado en la humildad y en el trabajo, nunca me voy a mirar como una pieza clave en el equipo o como un jugador importante. Mi trabajo, que al fin y al cabo es un deporte que me encanta, siempre voy a intentar dar lo mejor de mí. Ya sean 30 minutos o 10 y lo voy a hacer disfrutando. Lo que más me agrada ahora mismo es que todo lo que me rodea es positivo. Estamos ganando, no hay lesiones, que no haya problemas externos", reflexionaba el jugador, que ahondaba: "Eso es lo que me hace sentirme importante, no que juegue tantos minutos o meta tantos puntos. Que mi trabajo ayude es lo que me agrada. Cada jugador tiene su camino. El año pasado fue muy, muy duro para mí, posiblemente uno de los peores, y estoy muy agradecido porque de esas cosas es de lo que más se aprende. Si no lo hubiera tenido no sería el jugador o la persona que soy hoy en día".

El Unicaja está en una buena disposición, habiendo perdido apenas tres partidos en los dos últimos meses. "Estamos haciendo un muy buen trabajo a nivel colectivo. Sí que estamos teniendo una mala racha de lesiones y sobre todo jugadores importantes, esperemos que se acabe pronto, pero aún así nuestro nivel de mentalidad y ambición está en todos los entrenamientos y todos los partidos. Estamos entrenando bien y se aplica en los partidos. Sabemos que tenemos un equipo con una estructura muy buena, con muchos jugadores con mucho talento y muchos nacionales y jugadores de la casa que es muy importante para la afición y para el baloncesto español. Lo mejor que podemos hacer es seguir demostrando ese nivel con esfuerzo y con trabajo y esos resultados van a ser la recompensa de lo bonito que es tener los jugadores de la casa y nacionales", remachaba Francis Alonso, uno de los nombres propios del Unicaja.