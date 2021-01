Francis Alonso le regala una camiseta firmada al corresponsal de 14 años de los informativos de Ángel Martín

Bonito detalle de Francis Alonso con Iker, un joven aficionado al baloncesto de 14 años. El niño es una de las decenas de personas que se unen como corresponsales al informativo de Ángel Martín. Una iniciativa del cómico español, donde resume en un vídeo de dos minutos las noticias más importantes a modo de newsletter y que está teniendo una gran repercusión. Muchos de sus vídeos superan el millón de visitas. En este caso habla sobre baloncesto e informa sobre los resultados del fin de semana en la ACB (ver vídeo en la parte inferior). En uno de los vídeos habló sobre el malagueño, del que dijo que es uno de sus jugadores favoritos. Semanas después recibirá un emocionante regalo para él en forma de camiseta firmada del Unicaja por el escolta.

"¿Qué pasa Iker? Quería tener un detalle contigo. Me gustan muchísimo los informativos de baloncesto que estás haciendo en Twitter, soy un fan tuyo. Sigue con esa ilusión y con ese trabajo, que seguro que vas a llegar lejos. Un abrazo", eran las palabras que le dedicaba Alonso, que pronto recibía los agradecimientos de Iker, aficionado del Joventut: "Madre mía. ¡Pero qué pasada! Esto si que no me lo esperaba. Si ya era fan tuyo imagínate ahora. Qué ilusión me ha hecho. Ya tengo camiseta para el próximo vídeo. ¡Muchísimas gracias al Unicaja y sobre todo a ti!".