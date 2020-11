Gerun: "Cogimos el ritmo y sólo tuvimos dos derrotas en mes y medio"

Hay dos jugadores del Unicaja que disputan estas ventanas FIBA de clasificación para el Eurobásket de 2022 fuera de España. Axel Bouteille está en la ciudad francesa de Pau y Volodymyr Gerun se encuentra en Liubliana. El resto se encuentra en Valencia. Desde la capital de Liubliana el pívot atendía a los medios y hablaba de cómo afronta estos partidos, los jugadores no iban con sus selecciones desde febrero por la pandemia del COVID-19, y también hacía un breve repaso sobre la actualidad cajista.

"Llegué bien a Liubliana, tuvimos un partido relativamente temprano el domingo (en referencia al duelo contra el Estudiantes), así que tuve medio día para recuperarme. Llegué, ya hablé con los chicos, el estado de ánimo es excelente. El entrenador quería que me moviera un poco después del vuelo y el día de la adaptación hice todo sin contacto. El martes ya trabajamos con todas nuestras fuerzas", explicaba el interior, que analizaba la marcha del equipo malagueño: "La temporada va bien. Empezamos bastante flojos, pero ahora cogimos el ritmo, sólo tuvimos dos derrotas en mes y medio. Estamos contentos, jugamos bien y seguiremos en este ritmo".

Ucrania está encuadrada en el Grupo F, donde ocupa el segundo lugar con un balance de una victoria y una derrota. En Eslovenia quiere dar un paso más. Se mide a la selección local (1-1) y a Austria (0-2). En el primer partido no estará finalmente Luka Doncic, que movió cielo y tierra para jugar con su selección al no haber empezado aún la temporada con los Dallas Mavericks. "Al estar libre hicimos todo lo posible para que jugara pero, desafortunadamente, encontramos un problema entre la FIBA y la NBA. Aunque lo aceptamos, Doncic se ha involucrado personalmente, intentando conseguir el permiso de su equipo, pero la FIBA y la NBA y no han movido ficha", aseguraba el presidente de la federación eslovena.