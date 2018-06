El gran reto de fidelizar

Un mes después de acabar la temporada 2017/18, el Unicaja presentó su campaña de abonados para la 2018/19. "No hay color", es el lema elegido para esta primera parte, que tendrá una continuación a lo largo del verano. Tras un pico en el número de abonados, con la cantidad más alta en los últimos años (8.000), como secuela del título de la Eurocup y la entrada en la Euroliga con una política de precios muy competitiva, viene un verano complicado para mantener la cifra, en la que se incluyen abonos de público y de empresa. Se acaba un ciclo y no se jugará la Euroliga. De momento no se han registrado bajas significativas, aunque es en julio, cuando se pasa el primer recibo a quien lo financia a 12 meses, cuando hay un primer test importante.

Baja el número de partidos (como caso extremo, de llegar a la final de la Eurocup y con factor cancha al tercer partido siempre, se jugarían 14 de Eurocup en casa por los 15 de Euroliga) y también la calidad en competición europea, si bien el club rebaja el costo de los precios. Para quien renueva el abono, el costo va de 129 euros a 498 en Tribuna para adultos. De 90 a 349 para Joven y de 65 a 249 en Infantil. Para los nuevos, de 129 a 540. De 90 a 378 en Joven y de 65 a 270 en Infantil. Hay también una opción de 125 euros (en canasta superior lateral sin numerar) para colectivos, que incluye grupo de 10 o más personas o familias, con al menos un adulto y un infantil del mismo núcleo familiar.

8.000Abonados. Es la cifra con la que acabó el club la temporada recién finalizada

Julieta Martínez-Pardo, responsables de Marketing y Ticketing del Unicaja, explicó en un desayuno informativo los pormenores de la campaña. Quiso recalcar el precio competitivo con respecto a otras actividades de ocio que ofrece el club malagueño a sus abonados. Fidelizar fue el verbo más utilizado en la presentación, con la idea de mantener esos 8.000 como gran reto. Se asume que puede haber una caída por el distinto escenario, pero se trata de amortiguarla. Y, si fuera posible y todo cuadrara, incluso mejorar. "Queremos fidelizar la masa social que tenemos y no nos cerramos una cifra concreta. Quedarnos en la cifra en la que estamos sería maravilloso. Queremos estar con los abonados y crearles muchas ventajas. Le damos un precio a la fidelidad. Le damos un 5% a todos los que vinieron a todos los partidos y además vamos a sortear entre todos para el siguiente año otros 10 abonos", explica Martínez-Pardo sobre los propósitos del club.

"Si se compara el espectáculo que se ofrece, por un importe muy asequible en comparación con otros espectáculos de dos horas, no hay color", prosigue la responsable de marketing del Unicaja acerca de la intención de la campaña. Un vídeo de poco más de 20 segundos en el que se detallan otras actividades de ocio como nadar con tiburones, tirarse en parapente, ir al mejor circo del mundo, al musical del año, al festival del verano se compara con lo que ofrece el Unicaja en el coste de una temporada completa en el que, como poco, se jugarán 25 partidos en casa, más el posible Top 16 de la Euroliga y los partidos de play off de la competición europea y de ACB. Poco más de cinco euros costaría cada partido en la opción más barata si no se jugase Top 16 ni play off. Si se avanzara en las dos competiciones saldría a poco más de tres euros. La misma proporción en la localidad más cara sería de 20 euros si no se jugara una fase extra y poco más de 15 si, por ejemplo, se jugara el Top 16 y las semifinales de Eurocup y ACB.

El Unicaja también ha hecho un esfuerzo por crear una página web más moderna en la que los aficionados podrán hacer todas las gestiones de su abono ellos mismos, sin necesidad de llamadas ni tener que desplazarse a las tiendas del Unicaja. Por ejemplo, ceder la entrada, cambiar de categoría para la entrada de un determinado partido (siempre ascendente, de Infantil a Joven o de Joven a Adulto) y hacer upgrade, o sea, mejorar su localidad en partidos determinados.

De momento, no ha habido grandes movimientos en el equipo para generar una corriente de abonados, ni en sentido positivo ni negativo. Las marchas estaban más o menos asumidas y el cambio de técnico era previsible. Quedan cuatro o cinco fichajes en roles importantes que concretar. Fidelizar a la masa social, que ha crecido en los últimos años, es el reto de esta campaña "no hay color" que lanzó el Unicaja ayer.