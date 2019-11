De aprender de los errores (19:00)

En Podgorica hay más tradición deportiva que éxitos, pero sí que de la capital de Montenegro salieron grandes nombres. Con un balón en los pies, Pedja Mijatovic. También Jovetic, que tuvo su época en España después de pasar por el Manchester City o el Inter de Milán. Con una raqueta, Milos Raonic. Con un balón naranja sobresale Nikola Mirotic, una estrella de talla mundial. Marko Todorovic, que estuvo alguna vez cerca de Málaga, nació allí igualmente. La selección nacional de baloncesto ha juntado una buena generación con el NBA Vucevic o Dubjlevic, pero no va mucho más allá de las primeras fases de los grandes campeonatos.

El club más representantivo de la ciudad es el Buducnost, que no vive ahora su mejor momento. Es curioso, un valle tras tocar la cima. La temporada pasada disputaba la Euroliga, aunque la bajada de escalón la está acusando a todos los niveles. De allí se marcharon jugadores como el ex cajista Jackson, Gordic o Norris Cole, ganador de la NBA con los Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade o Chris Bosh. También rumbo a Indiana Goga Bitadze, ahora compañero de Domas Sabonis. La realidad es diferente y ya hay consecuencias.

Sólo ellos y el Cedevita aún no consiguieron ganar en una Eurocup equilibrada. Ya gastaron la bala del entrenador, con Mijovic por Subotic. Pero aunque compiten, todavía no les dio para sumar una alegría. Colistas del Grupo D, las probabilidades de quedarse en la primera criba son muy reales. “Llegamos mejor”, decía ayer el entrenador, que valora el gran rendimiento en la ABA League, que gobiernan con un 4-1. Tiene jugadores talentosos como Cobbs o Bamforth, se les pudo ver en el Carpena, pero no es suficiente por ahora.

En el Unicaja se ha hablado casi más del viaje que del partido. Una desplazamiento de los de antes, con parada en Roma incluida. En condiciones normales, la superioridad malagueña es manifiesta, pero también lo era en Oldenburg. Esa derrota debió enseñar que en la carretera no se gana con el escudo. Un tropiezo que fue más preocupante por las formas que por las consecuencias. Viajó Suárez, aquejado de una gastroenteritis, y Elegar y Gerun, con molestias.

El Unicaja vuelve al Moraca algo más de tres años después, donde disputó la segunda jornada de la Eurocup que luego alzaría en La Fonteta. Antes estuvo en 2002, en la segunda edición de la Euroliga. Con Boza Maljkovic en el banquillo y Louis Bullock en la pista, que metió 26 puntos. 15, Kornegay.

El Galatasaray perdió en casa con el Trento y deja el primer puesto del grupo, que no es anecdótico pero tampoco clave, accesible. Para volver a dominar en solitario. Aunque quizá la victoria sea más importante para extender esta línea al alza antes de visitar a un Real Madrid impoluto en la ACB.