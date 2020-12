Le quedan dos partidos al Unicaja antes de encarar el Top 16, ya en 2021, donde ya se empina la cuesta en la Eurocup. Lo cierto es que estos días se habla casi igual o incluso más de el terremoto interno que vive la Virtus Bolonia, que roza como poco lo surrealista, que del partido en Brescia. Con los pies puestos en la siguiente ronda, el foco alumbra más en la ACB donde se está en vías de asegurar la presencia en la Copa del Rey. Es un objetivo mínimo, pero la experiencia dice que no sencillo. No obstante, asegurar la primera plaza del Grupo B es una motivación de puerta hacia adentro en el vestuario malagueño. "Queremos ser primeros de grupo", aseguraba Waczyski en la previa. Aunque no vaya la vida en ello y no otorgue ninguna ventaja sustancial en los cruces, todo lo que sea ganar es bienvenido.

Sí lleva el cuchillo entre los dientes el Germani Brescia, que ya tocó teclas para cambiar el rumbo. Maurizio Buscaglia sustituyó a Vincenzo Esposito y los italianos ya ganaron con el nuevo entrenador este fin de semana en la Lega. "Hubo un cambio de filosofía y les he visto mucho más incisivos en el contraataque, mucho más rápidos, que se pasan la bola...", advertía Casimiro, siempre prudente de cara al público. Lo cierto es que ya están en un punto de no retorno los brescianos en la Eurocup. Su situación es tal que así. Tienen que ganar los dos partidos restantes y que el ratiopharm Ulm (ya lo hizo en el primero frente al Buducnost ayer y juega la última jornada en Málaga) y el Mornar Bar pierdan ambos. Con los dos tiene el average perdido, lo que complica el panorama en caso de empate. Después de recibir a los malagueños visitan al Boulogne Metropolitans, que marcha ahora segundo.

Un ambiente mucho más amable vive el Unicaja, que perdió dos partidos de los últimos 14. Una dinámica que habla bien del crecimiento de los cajistas, que ahora sí están en buena disposición en las dos competiciones. El partido ante el UCAM Murcia dejó muchas y buenas noticias antes de medirse el domingo al Real Madrid. Hay bajas importantes como las de Alberto Díaz y Jaime Fernández, que golpean directamente la línea de flotación, pero la primera respuesta fue inmejorable. Se contestó de manera global, con un sobresaliente partido del equipo y de jugadores a los que se le subía el listón. Para este partido Casimiro recupera a Axel Bouteille, que alivia una rotación exterior muy corta sin él. También viaja Pablo Sánchez, que ahora pasará más tiempo en el Carpena que en Marbella.

"El ambiente en los entrenamientos sigue siendo de ambición y querer mejorar" afirmaba Casimiro, que da idea de lo que busca el Unicaja en Brescia. Una victoria ayuda a sacar músculo en la Eurocup y también a cuidar la dinámica para afrontar un duelo de aúpa frente a un Real Madrid que no levanta el pie por más que Campazzo ya esté en Estados Unidos. No es capital, pero sí lanzadera para pensar incluso en ser cabeza de serie en Copa. Pero eso es pensar muy lejos y no conviene. Antes de nada, Brescia, la ciudad de Scariolo, y donde el Unicaja puede seguir dando pasos adelante. Cuestión de ambición.