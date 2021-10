Un examen y una urgencia (18:00)

El Unicaja vuelve a saltar a pista. Es curioso el calendario ahora con la BCL. Ha sido una semana tranquila, pero en unas 50 horas tendrá dos partidos. Visita al Morabanc Andorra y recibe al Dijon en Málaga. El viaje al Principado es uno de los complicados por las combinaciones, por lo que los cajistas apenas prepararán con el vídeo el duelo con los franceses. El partido de la jornada en el torneo europeo que acoge el Carpena en día festivo en España. Pero primero toca la ACB.

Se miden los de Fotis Katsikaris a un rival directo en varios frentes. Primero por la Copa del Rey, después seguramente por el play off. Si quiere estar en la competición de febrero, que aún no tiene sede de manera oficial por cierto, el margen para patinar es cada vez menor. Aún queda mucho de primer vuelta, pero el balance no es bueno (3-4), lo que no permite estar entre los ocho mejores. Y queda por delante un choque complicado fuera de casa, al que se suma la semana que viene el Buesa Arena, por mucho que el Baskonia no esté para tirar cohetes.

Tras enlazar dos derrotas seguidas, la del Barça entra dentro de las quinielas, debe haber espíritu de redención en el vestuario verde. Se dio una mala imagen en el Nou Congost y en Andorra se someterán a un nuevo examen de solidez. El Unicaja compite mejor sí, pero tiene que ganar más. Es cierto que las cuentas saldrían si el tiro de Kramer hubiera salido, pero no debe quedarse ahí el análisis. La capacidad de desarrollo es grande y es lógico a estas alturas, pero nadie espera a nadie. Uno de los primeros trenes pasa por el Principado.

El Morabanc comenzó irregular, pero ya se ha puesto en pie. Apenas le ganó el Valencia Básket en las últimas semanas. Tras un verano con una renovación importante de caras en algunos puestos, el libreto de Ibon Navarro funciona de nuevo. El entrenador vitoriano tendrá las bajas de Tyson Pérez, Sergi García, Nacho Llovet o Gal Mekel. El israelí no podrá reencontrarse con sus antiguos compañeros después de caer lesionado tras jugar en Badalona. Codi Miller-McIntyre y Amine Noua llegan candentes, pero hay más fondo de armario: Drew Crawford, Conor Morgan, Paulí, Jelinek... Pero por encima de todos, Clevin Hannah. Sigue superándose el base pasada la treintena.

No tiene bajas Fotis Katsikaris, que viaja con toda la plantilla sana. Se van enganchando Brizuela y Bouteille, los últimos en tener problemas físicos. También Carlos Suárez, que se va integrando en la rotación lentamente. Yannick Nzosa vuelve al punto cero. Allí el Unicaja tratará de ganar y quitarse alguna piedra del camino por la Copa. Y parar la cuesta abajo.