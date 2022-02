Entretanto, un partido importante en Ucrania (18:00)

El Unicaja está inmerso en una profunda reconstrucción en el ecuador de la temporada. Después de los fichajes de Dejan Kravic y Matt Mooney, más el limbo en el que vive ahora Norris Cole, la última decisión fue prescindir de Fotis Katsikaris. El griego ya es historia y ahora será otra persona la que se ponga al frente de un proyecto que va a la deriva. Y puede que no sea la última cara nueva en llegar a Málaga en los próximos días. No es más que una prueba fidedigna de una planificación desastrosa. Pero en mitad de este barullo el equipo malagueño tiene un partido muy importante este martes en Ucrania. Eso es otra, los cajistas ya van jugando a tumba abierta casi cada semana.

En un lugar con un conflicto político tremendo y en un clima de preguerra estará al frente del Unicaja Ángel Sánchez-Cañete. Un hombre de la casa, que ha trabajado de manera excepcional en la sombra, y al que ahora le apuntan los focos. Con seguridad será su único partido como primer entrenador, debería cambiar mucho el panorama, pero es un premio simbólico a una carrera en los banquillos de muchos quilates. Pero no hay tiempo ni está la cosa para homenajes, urge ganar sea como sea. Una victoria permitiría recuperar el paso en el Round of 16 de la Basketball Champions League después de la derrota frente al Cluj Napoca en el Carpena.

Habiendo ganado uno de los últimos seis encuentros, el momento deportivo es crítico. No se abandona el equipo malagueño, pero no tiene músculo para competir de verdad los partidos. Lo del sábado en Zaragoza fue doloroso, una muestra de impotencia e incapacidad. Por ahora, en la ACB, el descenso ya está a los mismos metros que el play off. Y en 10 días hay un choque a pecho descubierto en Fuenlabrada. El tema, poniéndole un poco de perspectiva, es preocupante y hasta cierto punto surrealista. Es la hora de que la plantilla hable en el parqué. Ya han tenido a dos entrenadores y los dos están ya fuera. Eso quiere decir muchas cosas porque ambos tuvieron tiempo de trabajar con ellos. Son los que han entrado en este desaguisado y los que tienen que poner la escalera para salir. Hoy no estará Jaime Fernández, la única baja sin contar a Cole.

Por suerte, está el comodín de la BCL. Más allá de meterse en play off, un buen papel en la competición europea le da maquillaje a una temporada horrorosa. Y se está con los objetivos intactos. Pero el formato de esta fase no permite muchos más fallos. En Zaporizhia espera el Prometey, un conjunto que viene desde la fase previa. Desde entonces se hablaba bien de él y luego en la pista ha confirmado esos buenos presagios. Con varios americanos de buen rendimiento (Harrison, Doew y DJ Kennedy) se han colado hasta aquí, apenado a clubes importantes como el Hapoel Jerusalem.

Por el retraso en esa eliminatoria del play in y varios casos positivos de COVID-19 aún no disputaron ningún partido en el Round of 16. El Unicaja abrirá el melón de un equipo con muy poco que perder. Y con características que a esta plantilla cajista le hace daño. Jugadores físicos y un potencial en el rebote (40 por choque) grande son algunas de sus armas. En su casa ya ganaron en esta campaña el MHP Riesen Ludwigsburg y el Lenovo Tenerife. Pero siempre compitió bien. Es un buen día para comprobar el orgullo malagueño, que tendrá a otro hijo de la provincia como capitán general. Entretanto, un partido importante en Ucrania.