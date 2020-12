El Unicaja, ya con los pies en el Top 16 que comenzará a mitad de enero, define hoy en el Carpena cómo llegará ahí. Si como uno de los líderes de grupo o en el segundo vagón. Sobre el papel, y haciendo cálculos antes de esta última jornada, no hay un camino más sencillo que el otro. De hecho, a falta también de los partidos aplazados por jugar en las próximas semanas, los malagueños se verían las caras en la siguiente ronda con el Lokomotiv Kuban ruso, el Trento italiano y el Partizán serbio. Sin duda, un Grupo F temible. Pero ahora es sólo una hipótesis.

Sin embargo, sí parece que ser primero da varias ventajas que no son baladís. De primeras, no encontrarse con la Virtus Bolonia hasta las semifinales. Los italianos, pese al terremoto con el despido y contratación de nuevo de Djordjevic, son los grandes favoritos del torneo. Máxime tras el fichaje de Marco Belinelli, que requiere de poca presentación. Despejarlos del camino no es poco.

Con más aprietos aterriza el ratiopharm Ulm en Málaga. Los de Jaka Lakovic apuran sus opciones de clasificación después de una Eurocup muy guadianesca para ellos, donde exhiben un pobre balance de 3-6. Se esperaba bastante más de los alemanes, que tienen jugadores muy interesantes y en clara progresión como Holman u Osetkowski. Deberán ganar en el Carpena y esperar que el Mornar Bar pierda con el Buducnost, que ya está en el Top 16.

Es el único partido para los de Luis Casimiro en esta semana, una vez se cambió de fecha el derbi andaluz contra el Betis para el 29 de diciembre. En la ACB volverá a jugar el martes 22 ante el Fuenlabrada, donde se espera que pueda debutar Frankie Ferrari. El italoamericano no precisará de mucha adaptación, conoce bien la liga y ya está entrenando con sus compañeros, y es un gran aval. En el Unicaja tendrá muchos minutos y un gran escaparate para intentar confirmar esa evolución que se le presagiaba en Manresa y no experimentó en Gran Canaria. No estará esta noche porque ya jugó la Eurocup con los canarios.

Tampoco Alberto Díaz y Gal Mekel. Sí Jaime Fernández. El madrileño ya se vistió en Madrid y ya está disponible para Casimiro. Seguramente la situación haya acelerado el proceso. Brizuela volverá a ejercer de base muchos minutos, donde va dando pasos hacia adelante. Duda es Pablo Sánchez. El canterano demostró arrojo en el WiZink Center, incluso anotó una canasta en acción individual, y debe aprovechar esas apariciones para ir reclamando hueco antes de volver a Marbella. Ahora un esguince en el tobillo derecho puede frenarle ahora.

Nunca una derrota es positiva, pero del enfrentamiento contra el Real Madrid, pese a las circunstancias, se salió indemne. Sigue esa línea ascendente el Unicaja, que tratará de terminar como primero del Grupo B. Puede que la ruta sea más compleja, pero la ambición siempre debe ser máxima. Será una buena prueba para seguir observando la madurez del equipo, que dio una gran versión en los dos últimos partidos pese a las bajas. Esta noche, último partido de Eurocup en el 2020.