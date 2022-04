El Carpena dicta sentencia (20:30)

Málaga gira alrededor de la Semana Santa, que ocupa estos días el mayor interés de la ciudad. Un regreso por todo lo alto después del parón obligado por la pandemia. Es una fecha importante este Martes Santo en la capital, con muchas de las grandes cofradías en la calle. Y es una noche crucial para el Unicaja, que a kilómetros de distancia juega uno de los partidos más trascendentales de la temporada. Seguramente, el que más. No será decisivo si gana, pero sí si pierde. Es decir, en juego está continuar con constantes vitales en la Basketball Champions League.

Una competición en la que el equipo malagueño debuta esta campaña y en la que estar entre los cuatro mejores está en el alambre. De momento, está la posibilidad de forzar el tercer choque en la eliminatoria de cuartos de final ante el Baxi Manresa. Se acabaría así el año de estreno en un torneo al que el equipo malagueño se marchó por criterios "económicos, estratégicos y deportivos". Aunque quizá no sea el momento, visto con las perspectiva de meses, la decisión, en un esfuerzo de generosidad encomiable, es muy mejorable. Sea como fuere, ahora la obligación es seguir peleando el título. Y ello sólo pasa por ganar esta noche en el Carpena.

Está en una situación complicada el equipo ahora dirigido por Ibon Navarro. Transmite mejores sensaciones, por tramos buenas, pero le falta regularidad. Es justo lo que tiene su rival, una de las grandes noticias en el baloncesto nacional y europeo. El Manresa ahora mismo es un buque. Se vio hace unos días en el Nou Congost, por más que posiblemente esa tampoco sea la diferencia entre los dos equipos. O sí, quién sabe. Lo de hoy ayudará más a afinar el tiro. No es un imposible para el Unicaja, hay que ser sinceros. Los de Pedro Martínez han demostrado pocas fisuras, pero las tienen. Por ahora el flow y un baloncesto maravilloso es lo que muestran.

Será un reto ciclópeo para los cajistas, que tienen que agarrarse a lo que tienen. Es una tarea de pura superviviencia. Y de orgullo y de deseo. Tiene mucho potencial el equipo malagueño, que, sin embargo, no consiguió ensamblar en estas temporadas. Pero a un partido puede ganarle casi a cualquiera. Y en esa ecuación entra el Baxi Manresa, que hasta ahora ha demostrado cero vértigo cuando se ha visto en cotas que no imaginaba. Está por ver si no le sigue temblando el pulso a los Moneke, Thomasson, Pérez, Sima, Maye, Valtonen, Vaulet o Bako. La realidad es que hasta ahora ha sido un gustazo verles jugar sobre una pista.

Pero para lo bueno o para lo malo, sólo sirve lo que pase esta noche. Y a eso se agarra el Unicaja, que al menos en la ACB ha levantado el vuelo. Que la permanencia esté casi atada debe dar tranquilidad para afrontar una eliminatoria que no está perdida. Y por más que el primer partido fuera dantesco, aún pueden haber dos por delante. El Carpena, que será difícil que presente un ambiente de día grande, debe tomar la palabra y dictar sentencia. Hay mucho en juego para los de Ibon Navarro, que tienen en la Final Four la tabla de salvación de la temporada. Todo empieza por hoy. Ya se juega sin red.