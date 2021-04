20 días sin competir para el Unicaja. Coincidieron varias circunstancias para que el equipo malagueño afrontase un tercer parón importante en la temporada. No pasó nada dentro de la pista, sí fuera. Bueno, aunque no jugó partidos oficiales sí que hubo malas noticias. Carlos Suárez, salvo agradable sorpresa, no volverá a jugar esta campaña. El capitán cajista ha vivido un particular viacrucis con cuatro lesiones desde agosto, habiendo pasado también el COVID-19. Y son dudas para esta noche Yannick Nzosa y Gal Mekel, que arrastran problemas físicos de semanas anteriores. Si ambos no están puede que se asome a la convocatoria el junior Pablo Tamba, que ya ha estado a las órdenes de Katsikaris en el Carpena.

Pese a todo, el equipo malagueño sigue dentro del play off. Pudiera parecer un objetivo básico, pero es el principal caballo de batalla para ponerle maquillaje a un curso difícil de olvidar. Los tropiezos ajenos permiten al Unicaja ostentar ese octavo puesto. Si el Joventut no decae, ya centrado en la ACB tras terminar la Eurocup, ese parece el único billete libre a las eliminatorias por el título. Y ahí le queda a los cajistas pendiente un importante duelo con el Morabanc Andorra, que se debía haber jugado el sábado pasado y aún no tiene fecha para recuperarse. Ahora mismo ese triunfo tiene un valor doble.

En Málaga esta hoy el Bilbao Básket, un clásico del baloncesto español. Una noche especial para Katsikaris, que engrandeció su carrera en la ciudad vasca. Su labor al mando de los Men in Black fue extraordinaria, alcanzando los cuartos en la Euroliga y la final en la Liga Endesa. A sus órdenes estaba Álex Mumbrú, hoy capitán general de los bilbaínos. Tras una temporada excepcional en la vuelta a la élite, entre otras cosas por el impacto de Axel Bouteille, ahora le toca sufrir. Son penúltimos en un último vagón de la clasificación que está en un puño. Hay cinco equipos en dos victorias, lo que da alcance de lo que significaría un triunfo para los visitantes en el Carpena. La necesidad para el Bilbao es máxima.

Un final de semana que pone a prueba al Unicaja, que dejó una sensación pobre la última vez que compitió. El paso del tiempo diluyó esa imagen, pero Katsikaris se ha encargado de recordarla cada vez que ha podido. Es el trabajo del griego, con la difícil tarea de enmendar el rumbo en esta temporada. El domingo visitará una de las pistas más difíciles de la ACB, la del Iberostar Tenerife. Los isleños están peleando por el cabeza de serie, siguen vivos en la Champions League y en la primera vuelta dieron una exhibición en el Carpena. Su pelea es otra, pero los malagueños están ávidos de triunfos. El camino empieza por el Bilbao Básket, lo que no es un trámite.