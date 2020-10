Se acabó la espera. Tras más de 7 meses de ausencia la Liga Femenina 2 regresa este sábado 17 de octubre al pabellón de Los Guindos para el estreno en casa del Unicaja Femenino. Lo hará frente al Sinergia Soluciones Real Canoe, un duro rival que, al igual que el conjunto entrenado por Lorena Aranda, también se estrenó con victoria en la competición. El encuentro, que comenzará a partir de las 20:00 horas, será retransmitido en directo por el canal de YouTube de Unicaja Baloncesto. Por motivos sanitarios no se abrirá la instalación al público, ya que se contará con un aforo reducido de 43 personas que será para familiares y miembros del equipo visitante.

Es la primera vez que ambos conjuntos se enfrentarán, un duelo inédito que llega además con el atractivo del gran debut que protagonizaron los dos equipos en la primera jornada. Al gran estreno del Unicaja Femenino en Paterna ante el NB Paterna Proyecto Lázarus (50-78), se le une el buen triunfo de las madrileñas ante el CAB Estepona (85-63), por lo que tras el estreno las cajistas marchan en cuarta posición del Grupo B de Liga Femenina 2, mientras que el Sinergia Soluciones Real Canoe lo hace en el quinto puesto.

El Sinergia Soluciones Real Canoe, un clásico de la categoría, destaca por su potencial desde el perímetro, llegando a anotar 13 triples en 21 intentos en su debut el pasado fin de semana. Entre sus jugadoras destaca la exterior Macarena Roldán, máxima anotadora en el inicio de la competición, con 21 puntos, a los que añadió 5 rebotes y 7 asistencias para un total de 31 de valoración. A ella se les unen las aleros Laura Prats (11 puntos, 7 rebotes, 18 valoración) e Irene San Román (11 puntos, 3 asistencias) y las interiores Lucía Rodríguez (14 puntos, 2 rebotes, 15 valoración) y la malagueña Patricia Soler (7 puntos, 3 asistencias) como principales amenazas del conjunto que entrena José Luis Vicente.

Vero Matoso: "Tenemos muchas ganas de jugar en casa"

Vero Matoso, una de las líderes del Unicaja Femenino, ha analizado la situación del equipo tras su exitoso estreno en la competición la pasada jornada, victoria a la que contribuyó con 14 puntos y 7 rebotes para 21 de valoración. "Es verdad que era el primer partido después de tanto tiempo sin competir. Estamos muy contentas de tener la primera victoria, sobre todo tras esos 218 días después del último partido. Al principio nos costó un poco arrancar, pero una vez que el equipo estuvo compacto, pasamos rápido el balón y corrimos, nos fuimos un poco en el marcador y ya tenemos el primer triunfo", relataba la ala-pívot.

Para la de Lanzarote el encuentro frente al Sinergia Soluciones Real Canoe será especial, ya que en él disputó la temporada 2017/18, la última antes de fichar por el Unicaja Femenino. "Les conozco perfectamente. Jugué allí una temporada muy buena, de grandes recuerdos. Es un equipo muy eléctrico, dinámico, conocemos muy bien a sus jugadoras y a su entrenador. Estamos con muchas ganas de recibirlas aquí en Los Guindos e intentar sacar la segunda victoria. Sabemos que va a ser complicado, porque vienen de jugar muy bien y se han reforzado también muy bien. Pero nosotras no tenemos nada que perder, sino mucho que ganar. Esto acaba de empezar, así que, ¿por qué no tener la primera en casa?", apuntaba. Las claves para el choque son, en su opinión, tener "mucha concentración y parar los puntos fuertes de ellas. Sabemos que tienen jugadoras muy importantes como Maca, Lucía con su tiro de tres, interiormente con Patri Soler, Mariana… las conocemos muy bien y tenemos que estar muy concentradas en lo que hacen ellas, pero también en hacer nuestro juego y defensa. Por mucho que sepamos de ellas, si hacemos nuestro trabajo nos llevará a la victoria".

Matoso, en su tercera campaña en el Unicaja Femenino, se ha mostrado impaciente por volver a jugar en Los Guindos, a pesar de las circunstancias. "Dada la situación con la COVID-19 no vamos a tener a la afición que solemos tener siempre aquí, pero los pocos que puedan entrar estamos seguras de que van a hacer ruido y ser ese sexto jugador. Tenemos muchas ganas de jugar en casa, en nuestro pabellón. Notaremos el calor de la gente que esté aquí y fuera también probablemente", aseguraba. En cuanto a su labor, la interior ha añadido que siempre intenta hacer su trabajo, "lo que me pide la entrenadora. No juego para ser la mejor del equipo, sino para que mi equipo sea el mejor. Al final, por muchos números que hagamos individualmente, si el conjunto no gana no sirve de nada. Pienso en el colectivo, y cuanto antes nos adaptemos las unas a las otras y juguemos mejor, más arriba estaremos. Es lo que quiero y lo que tengo entre ceja y ceja, que es conseguir ese ansiado ascenso".