Málaga capital se reencuentra con la Liga Femenina 2 más de una década después. Lorena Aranda, ahora en el banquillo, y Lorena Liñán son los hilos conductores de las dos épocas. Hubo sequía entre medias, donde el Asisa Alhaurín de la Torre fue el único representante malagueño. Los Guindos conocerá esta tarde la Liga Femenina 2, en una tarde vibrante. El Unicaja Femenino será el primer plato (18:00 horas, entrada gratuita) y el masculino, el segundo (20:30) en el Carpena.

Las cajistas abren la temporada en casa frente a uno de los buques insignias de la categoría de plata, el Snatt’s Femení Sant Adrià. El conjunto catalán es uno de los grandes clubes de España, recién descendido de la recién bautizada Liga Femenina Endesa. Poco más que decir. Y es la punta del iceberg, porque hay cimientos de aúpa. Un rápido vistazo al palmarés del baloncesto de cantera femenino también evidencia que ahí son una referencia.

Aranda no podrá contar, de nuevo, con Angel Robinson. Junto con Vero Matoso, las piedras angulares del proyecto. La estadounidense padece una condromalacia en la rodilla derecha. Una lesión con intensas molestias y para la que no tiene fecha de reaparición. Estará el apoyo de algunas junior a un grupo más ensamblado, con una semana más de trabajo. “Es verdad que quizá la gente se pueda pensar que por el tropiezo del fin de semana pasada las ganas han disminuido o han desaparecido, pero es todo lo contrario”, decía Lorena Aranda del inicio con derrota, mientras hablaba de la ambición del equipo malagueño: “Nosotras tenemos las mismas o más ganas por intentar dar la sorpresa”.

La entrenadora desgranaba las virtudes del rival. “No sólo es un equipo que tiene mucho nombre en el baloncesto femenino, sino que es el club entero el que siempre ha estado muy fuerte con la cantera femenina. Entonces vamos con muchas ganas e ilusión de debutar en casa y, cómo no, hacerlo con victoria”, asegura, mientras daba la receta para pelear por el triunfo: “Durante los 40 minutos, que es lo que queremos. Es verdad que no nos llevamos la victoria pero aprendemos de todo ello. Esta es una liga donde si tú perdonas ellas no lo hacen. Quizá eso fue un poco lo que nos pasó, eso es lo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco”.

Será el estreno en Los Guindos, donde se espera buena afluencia en una tarde de baloncesto para la marea verde. Hubo un nicho interesante de público desde su nacimiento y ahora, con el incremento del nivel de los equipos y las jugadores, se espera otro repunte. “Ver el pabellón lleno es un estímulo extra que tienen las jugadoras, ya no solo recibir al Sant Adrià, que es un rival fuerte, candidato al ascenso, sino el hecho de ver al público que esté con nosotros, que Los Guindos esté lleno. Esto nos va a ayudar y dar un impulso extra”, apuntaba Peque.