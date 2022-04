Melancolía y orgullo (17:00)

Hoy en el Carpena hay mucho en juego. No se mide la calidad o química de este Unicaja, que, a tenor de lo visto, es más que discutible. Las sensaciones pesan, los resultados apabullan. Se testa el orgullo de esta plantilla. Que debe estar herido. Muy herido. De lo contrario convendría recoger bártulos y a pensar en otra cosa. Pero esta tarde se verá. Después de la dantesca puesta en escena en Manresa, inaceptable a nivel profesional, se verá la capacidad de reacción de estos jugadores. Ya no es cuestión de baloncesto, que por supuesto que también, es de coraje y de casta. Básicamente, de no arrastrarse por la pista. De no ensuciar más el escudo del club de Los Guindos.

Lo positivo es que después del zarandeo en el Nou Congost aún hay margen, aunque muy escaso, de estar en la Final Four de Bilbao. Es complicado creer en la remontada, pero a efectos matemáticos es posible. Se comprobará el martes si de verdad se garran con uñas y dientes a un asidero que serviría para maquillar algo una temporada plagada de decepciones. Pero antes llega la ACB de nuevo a Málaga este domingo. Y un partido, por más que ya lo sean todos, de vital importancia. Porque aunque esté cerca, la permanencia no está sellada. Y el paso hacia ella, de ganar, sería gigante.

El Morabanc Andorra es el rival de los malagueños, un equipo entre los mejores de la Eurocup y que en la Liga Endesa está penando. Circunstancia curiosa. No encontró continuidad en liga un proyecto que tiene el sello de Ibon Navarro, que hoy estará en frente. Un plantel físico, como a él le gustan, y que tiene buenos jugadores. Pero que no terminó de explotar. Ahora está David Eudal al volante, que fuera segundo durante muchos años del vitoriano. El scouting está más que hecho. Los del Principado están a tres triunfos del Unicaja, que podrían ser cuatro. Y cinco si recuperan el average, -9 del duelo jugado en la primera vuelta en Andorra. Un +10 sería una zancada tremenda.

Un choque donde también está en juego lo emocional. No lo ocultaba Ibon Navarro. "Es extraño querer que ganen todos los fines de semana menos este. Es extraño. Es una prueba para mí, para prepararme bien y no verme afectado por las emociones", contaba en sala de prensa. Será complejo para el entrenador cajista, al que le unen mil lazos con el Morabanc Andorra en el ámbito profesional y personal. Pero por encima de todo está la necesidad de vencer. Porque la prioridad es la BCL, pero el mejor ensayo para entonces es hoy. Lo más probable es que esté Jaime Fernández para ayudar. Sería una fantástica noticia.