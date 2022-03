Más que una victoria (20:30)

Tiene mejor cara el Unicaja, o al menos eso dicen los resultados. Hacía meses que no ganaba dos partidos seguidos en la ACB y pronto se ha notado en la clasificación. Parece Ibon Navarro haber tocado con la tecla, aunque llegados a este punto es lo de siempre. Máxime con este equipo. La continuidad dirá si es flor de dos días o es que realmente los cajistas pueden darle algo de lustre a una temporada muy gris. Con la Basketball Champions League aparcada hasta la próxima semana, quedan dos duelos de la Liga Endesa esta semana.

Marca mucho el devenir lo que ocurra esta noche en el Carpena, aunque conste que no será definitivo. Ni para un lado ni para otro. Pero los malagueños pueden dar un paso de gigante hacia la permanencia. Con 11 victorias no bajón nadie a la LEB Oro en los últimos 10 años. Es un soplo de aire fresco antes de un tramo de calendario de máxima exigencia, con la competición europea en un punto álgido. Pueden llegar a jugarse cinco encuentros en 10 días, con lo complejo que es para ir sobreviviendo. Por eso hay una bala en la recámara que tiene un valor trascendental. Además de que un triunfo permitiría igualar al Surne Bilbao Básket en la clasificación. Si es por siete puntos más adelantarlo. Trenes así no sobran.

El Unicaja recupera a Carlos Suárez, que para ser sinceros no está teniendo mucho protagonismo en los planes del entrenador. Pero tener el capitán siempre suma y todos van a ser importantes de aquí al final. También continúa dentro Axel Bouteille, de vuelta en el derbi del domingo. El francés sí que tiene que ser crucial para que los cajistas peguen un salto. Está por ver si es Ibon Navarro el que le saca el juego que se le vio precisamente vestido de negro. Y el que queda por subirse es Jaime Fernández, que debe regresar más pronto que tarde para darle otra alternativa al técnico. Habrá que ver cómo encaja al madrileño en la rotación exterior donde Mooney viene dejando buenas sensaciones.

No está el Surne Bilbao Básket en esa versión super que tenía cuando los malagueños visitaron Miribilla. Entonces volaban y los cajistas fueron otra víctima. Pero perdieron esa velocidad de crucero y ganaron sólo uno de los últimos cinco partidos. Bien es cierto que tienen virtualmente amarrado su principal objetivo, seguir en la ACB, pero se vieron con posibilidad de algo más. Puede darle otro empujón hacia abajo el Unicaja, con mucho en juego como para desaprovechar una oportunidad de este rango. Más que una victoria esta noche en el Carpena en juego.