Ibon Navarro: "El Unicaja tiene momentos espectaculares"

Llega en la cresta de la ola el Morabanc Andorra, con cuatro triunfos seguidos. "Son dinámicas y ni ahora somos los Warriors ni hace 15 días éramos una mierda", decía Ibon Navarro en la previa del choque con los malagueños: "Con el tiempo que hay entre partidos tampoco el equipo se puede relajar. Hay que seguir trabajando porque esto es muy largo. Las cabezas están muy centradas en el Unicaja, en lo que hay que hacer y preparadas para un partido muy complicado".

El entrenador alabó a los de Casimiro. "Es uno de los equipos más en forma de la liga, sin duda. Están jugando muy fácil, muy cómodo. Con un estilo de juego un poco diferente a lo que hay a todos los niveles generando mucho en el poste bajo con Shermadini o incluso con los cuatros. Un registro diferente cuando juega Lessort, pero tampoco tan distinto", siguió el vitoriano desgranando las virtudes de los cajistas: "Un equipo que se pasa muy bien el balón y busca el tiro de tres puntos abierto con los pies en el suelo, pero no lo hace desde un abuso del bloqueo directo, también metiendo el balón dentro. Ahí hay momentos que son espectaculares. Cuando empiezan a pasar el balón resulta muy complicado poder defenderles. Seguro que Gio y Jaime van a jugar bien, creo que Jaime va a jugar y son dos jugadores muy importantes para ellos", dijo.

Pese a estar en el segundo escalón europeo, Navarro cree que tienen más potencial. "Unicaja y Valencia tienen plantillas como Gran Canaria, Baskonia, Barcelona y Real Madrid. Para mí son tan Euroliga como ellos. No hay mucha diferencia. Además están en buena línea, perdieron un partido y fue contra el Madrid. En Europa están arriba y para mí es un equipo de Euroliga", aseguró.

Cuestionado por qué tendrá que hacer su equipo para detener al club de Los Guindos, el entrenador lo tiene claro. "El acierto exterior que nos faltó en Brescia. El equilibrio de estar bien en los dos lados del campo. Cuando no metes estar lo más sólido posible atrás para aguantar ese momento malo. Creo que va a ser un partido largo, los dos venimos de jugar el miércoles. Hay que estar sólidos atrás y en el rebote para no darles segundas opciones y poder llevar el ritmo. Alargan el campo con los balones al poste bajo y te hacen correr mucho. El control de ese ritmo y reducir esas situaciones de que el balón llegue cerca de canasta lo antes posible van a ser importantes", analizó.

Es duda Moussa Diagne, que puede unirse a la baja de David Walker, por un tema muscular. "No entrenó, no está claro que vaya a poder estar. SI está no lo hará al 100%. Espero que él haga un esfuerzo y nos pueda ayudar. No es fácil, no se encuentra cómodo", cerró sobre el senegalés.