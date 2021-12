La imagen de la fe

La imagen captada por Marilú Báez en plena remontada ante el Joventut después de un triple de Carlos Suárez desde la esquina transmite, es potente. El capitán baja a defender y le jalea Alberto Díaz con un alarido desencajado. Por detrás, Jaime Fernández y Yannick Nzosa también con sus rostros desfigurados de la alegría. Igualmente, se intuye el grito con los ojos inyectados de Paco Aurioles, ayudante de Katsikaris y uno de los técnicos más longevos en la entidad. Por detrás, brazos en alto desde la grada. Instantes fugaces de alegría.

La lástima es que no se pudo cerrar con una victoria la remontada ante el Joventut, era algo muy necesario. La mezcla no funciona en la ACB, pero hay un grupo de jugadores que siente y que lo pasa mal. No hay una mala palabra sobre actitud o trabajo de los jugadores cuando se cuestiona a técnicos o responsables del club. Quizá el reproche mayor es que falta mala leche. “Algún cabrón más”, en palabras gráficas textuales.

La fórmula Alberto más Suárez, la que sostuvo al Unicaja, por ejemplo, para ganar en La Fonteta en la última gran alegría del club o en la final de Copa que se alcanzó antes de que estallara la pandemia, no ha podido tener continuidad apenas en las tres últimas temporadas por las lesiones de los dos jugadores. Es un hecho llamativo que cuando el equipo comienza los partidos de manera deficiente de manera repetida y tiene que cargar con una mochila de piedras de la que cuesta desprenderse Alberto Díaz no haya salido titular en ningún partido esta temporada para marcar el nivel de agresividad e intensidad desde el arranque. Es el cuarto exterior, tras Cole, Jaime y Brizuela, en la escala de minutos de la plantilla. Cole es fijo de salida, Jaime estuvo 13 veces y seis Brizuela. Ninguna el malagueño.

En el caso de Carlos Suárez, su incorporación ha sido progresiva. Es comprensible la precaución después de nueve meses sin jugar. Con 36 años cuesta ponerse al máximo, se tarda más tiempo y las recaídas condicionan. El oxígeno le faltaba en el último cuarto y Katsikaris le tuvo que dar un receso rápido con Abromaitis. El capitán engrasa el ataque (perdió balones en la primera mitad por arriesgar en el pase), da presencia en el rebote y eleva el nivel defensivo. De momento, hay que dosificarle. Si alguien quiere seguir siendo optimista con el Unicaja, Díaz y Suárez son la imagen de la fe.