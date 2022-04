La inesperada aventura del filial del Unicaja

Cuentan los especialistas en baloncesto de base que viene un tsunami de talento en España desde la generación de 2003 hacia delante, después de que en 2001 sobresalga Santi Aldama y en 2002 Usman Garuba. El Unicaja tiene su cuota una prometedora camada entre los juniors y cadetes, de 2004 a 2007, con varios proyectos claros de primer equipo y de élite. El debut de Mario Saint-Supéry semanas atrás con el primer equipo fue simbólico, pero no anecdótico.

La avanzadilla es el equipo junior de Liga EBA, que ha acabado segundo en el Grupo D-A de la Liga EBA y este sábado empieza una eliminatoria a doble partido con el Sagrado Corazón extremeño. Será a las 21:00 horas en Los Guindos cuando arranque un partido de 80 minutos que tendrá sus segundos 40 en Cáceres el siguiente viernes, día 8.

"La verdad es que es una sorpresa agradable que estemos ahí. Estamos muy contentos con el crecimiento de los jugadores. Se empezó la Liga muy bien y no esperábamos que tuviéramos esa consistencia, sobre todo cuando los equipos te conocen ya en la segunda vuelta, ha sido sorprendente que hayamos mantenido el nivel", relata Antonio Herrera, que cumple su tercera temporada al frente del equipo. El técnico sevillano intenta ser comedido a la hora de hablar a sus jugadores aunque no puede disimular la ilusión que hay por este acontecimiento inesperado. La idea sigue siendo en el club sacar el año próximo un equipo en LEB Plata. Si deportivamente se consiguiera el ascenso sería un 'chantaje' irresistible. Lo más llamativo del equipo es, además del talento, su juventud. Sólo hay tres jugadores de segundo año con peso en el equipo (el base Javi Luque y los pívots Victory Onuetu y José Tanchyn). El resto son de primero (Álvaro Folgueiras, MVP en una jornada, Rubén Vicente, Álvaro Mena, Javier Pinilla, Sergio Rubio y Chema Domínguez) más los cadetes Mario Saint-Supéry, Boubacar Badji, Miracle Bamadu y Hugo Vázquez.

"Hemos jugado muchos partidos igualados, pero los hemos sacado porque tenemos jugadores con mucho talento, muy preparados teniendo en cuenta su edad. A nivel físico, técnico y mental. Jugamos este play off en parte por esa preparación mental de los jugadores", cuenta Herrera, que analiza a un rival que acumula la friolera de 18 victorias seguidas. Perdió tres de sus cuatro primeros encuentros y ganó los 18 siguientes: "He ido un poco progresivo pensando sobre el rival. La primera vez que lo vi pensé 'hasta aquí hemos llegado'. Después de la final contra el Betis yo soy optimista en que vamos a poder competir. La competición nos ha dado un crecimiento y superación como equipo, nos hace pensar que podemos pelear con el Sagrado Corazón. Tiene a un jugador, el griego Tsoumanis, de 20 años, que te preguntas qué hace este jugador en Liga EBA. Es de la cantera del Olympiacos, es un cuatro que tiene poste bajo, 1x1 y tira de tres, decía que su ídolo era Printezis. Tiene ese estilo. Es un jugador determinante en la categoría. Aparte, tiene mucho físico, con tres jugadores africanos, uno de ellos el hermano de Romaric Belemene, cada uno coge varios rebotes ofensivos por partido. Tiene un jugador que está siendo letal, Mario Linde, que tira 11 triples por partido. Y tiene un entrenador, Juan Pablo Márquez, al que respeto mucho, ha estado mucho tiempo en la LEB".

"Intento transmitirle a los jugadores que piensen en un partido de 80 minutos, como antiguamente. Cada minuto cuenta, cada posesión cuenta. No es lo mismo ocho arriba que 12, seis abajo que 10. El tema de parciales es clave. Por cambiar en concepto en los niños de un partido único, intento que vean que tiene una segunda parte en Cáceres. Bien sea un parcial a favor o en contra, hay que seguir jugando", responde el técnico cajista cuando se le cuestiona por cómo se mentaliza al equipo, que ha tenido un preámbulo positivo conquistando el título regional en una buena final ante el Betis el domingo pasado en Estepona: "Ha sido un Campeonato de Andalucía muy bueno, nos hemos exigido a nivel técnico y físico durante toda la semana. Los resultados han sido buenos, no hemos esperado a llegar a semifinales o final para ponernos a trabajar duro, lo hemos hecho a nivel individual y colectivo. En la final entramos un poco nerviosos, permitiendo puntos fáciles al Betis, pero fuimos creciendo durante el partido, de menos a más, terminando muy bien. El acierto en el tiro de tres, clave todo el año, no lo tuvimos, pero tuvimos maneras de producir. Fue un título de mucho mérito, el Betis tiene equipo muy físico".

"Lo que esto representa es que hay futuro en Los Guindos. Estamos mentalizando, manejando y entrenando bien el talento de los jóvenes. Si seguimos con este nivel de exigencia debemos de ser optimistas para que podamos ser una buena alternativa para el primer equipo con esta generación", asegura Herrera, que no sólo ve resultados, sino crecimiento particular: "Estoy satisfecho con la progresión, los jugadores son más completos, más versátiles, tenemos un equipo en el que cuatro jugadores permanentemente en el campo pueden anotar de tres, en el baloncesto moderno es muy importante. Estamos marcando, dentro de la edad que tienen, una metodología física, técnica y mental en la que crecen durante todo el año. Cuando el primer equipo ha necesitado de ellos hemos han respondido bien para mantener un buen nivel en los entrenamientos".

El primero que ha asomado la cabeza en el primer equipo ha sido Mario Saint-Supery, con sólo 15 años. En una semana pasó de jugar en BCL y ACB a hacerlo en un Campeonato de Andalucía junior, siendo aún cadete. ¿Cómo se gestiona esa situación? "Primero con humildad. Si el jugador y la familia tienen humildad, como es el caso, es menos difícil de trabajar. No permitiendo, por ejemplo, que el jugador entrene a un nivel de exigencia inferior del que tiene el primer equipo. Para mí son las dos herramientas con las que trabajar. Su entorno y él tienen los pies en el suelo. Mantener el nivel de exigencia también es clave. Con otros jugadores cuesta más hacerlo. Con Mario no cuesta nada".

"Me gusta ir a ver entrenamientos, le conozco de hace muchos años, tenemos una buena relación, ojalá vaya cumpliendo objetivos el primer equipo, que va mejorando mucho, para hablar de futuro. Hablamos de nombres, de jugadores, se preocupa por ellos", cierra Herrera sobre su relación con Ibon Navarro, que ya hizo debutar a Saint-Supéry y que ha entrenado durante la ventana con un núcleo de jugadores de los que ya dispuso Katsikaris.