El infantil femenino sigue vivo en el Campeonato de España

Cara y cruz para el Unicaja en el Campeonato de España cadete. El masculino se marcha en octavos de final y el femenino sigue adelante y este miércoles disputará los cuartos de final. Las de Jesús Lázaro ya están entre los ocho mejores equipos del país.

El Joventut fue superior a los de Chiki Gil, que perdieron por 79-85. No hay que obviar que el equipo malagueño no disponía de su gran baluarte, Álvaro Folgueiras. El canterano se lesionó el día anterior y no pudo saltar a pista ni un minuto. Aún así peleó frente a la Penya, que se escapó en el segundo acto, en un gran partido de Álvaro Fernández (27 puntos, cuatro rebotes y tres asistencias) y Rubén Vicente (17 puntos y siete capturas).

El femenino sigue vivo y está en cuartos. Se impuso en un encuentro igualado al Spar Gran Canaria (59-64). Se puso por delante en el segundo cuarto y aunque trató de romper el choque, las isleñas aguantaron cerca. Exhibición de Rocío Ramírez con 29 puntos y cinco rebotes, bien acompañada por María Martínez (12 puntos). Se enfrentará al Celta Zorka Recal. Las gallegas ganaron en octavos al Jesuitas León (65-78).