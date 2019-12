Jaime y Shermadini, reyes del fin de semana

La jornada 12 dejó grandes exhibiciones en la ACB, con Jaime Fernández y Giorgi Shermadini como grandes protagonistas. 38 de valoración para cada uno, ahí es nada. El del Unicaja volvió a su versión demoledora y firmó una noche sensacional, el gran culpable de la victoria. El que fuera pívot cajista también marcó la diferencia en el triunfo del Iberostar Tenerife ante el UCAM Murcia. Para el georgiano es su segunda vez esta temporada y sexta de su carrera, y por tercera ocasión para el madrileño.

Shermadini repite

Como ya hiciera en la Jornada 10, Giorgi Shermadini ha vuelto a lucirse, en esta ocasión frente al UCAM Murcia. El interior aurinegro tuvo problemas con la defensa rival en la primera parte del choque, pero acabó haciendo valer su físico, para guiar hasta la victoria a su equipo. De este modo, firmó 25 puntos, con 8 de 9 en canastas de dos puntos (89%) y 9 de 10 desde la línea de personal (90%). Además, capturó 5 rebotes (3+2), dio 2 asistencias, recuperó 1 balón y forzó 7 faltas personales, para los mencionados 38 de valoración.

Al término del encuentro, el pívot georgiano reconoció que “ha sido una victoria genial. Quiero felicitar a mis compañeros y entrenadores por este gran triunfo en la Liga Endesa”. Además, se mostró “muy contento por el partido. No es fácil jugar en esta liga, especialmente contra este equipo, que tiene tiradores impresionantes, que anotan de tres, hombres altos… Era lo que esperábamos de ellos, pero nosotros estuvimos mejor en ataque y en defensa”. Sin embargo, no se conforma con la actuación realizada. “Seguro que puedo hacerlo mejor por el equipo, ya que todos juegan para mí y ellos lo saben. Creo que todavía puedo dar más al equipo”, explicó. Por último, aseguró que “nunca miro mis estadísticas, juegue bien o mal, nunca las miro. Sí, he tenido 38 de valoración, pero intentaré que sea más en el próximo partido. Es mi trabajo, jugar e intentar ganar partidos”.

Jaime Fernández, líder dentro y fuera

Si Darío Brizuela protagonizó un debut brillante, su conexión con un Jaime Fernández casi perfecto fue clave en la remontada y triunfo final del Unicaja frente al Herbalife Gran Canaria. Así, el base madrileño finalizó con 38 créditos de valoración, cifra que establece su nuevo tope en la competición, al superar los 35 que logró en la Jornada 8 de la pasada temporada, frente al Cafés Candelas Breogán.

En esta oportunidad, Jaime Fernández aportó a su equipo 25 puntos, con 4 de 6 en canastas de dos puntos (67%), 3 de 4 en triples (75%) y un impecable 8 de 8 desde la línea de personal (100%). En ataque, además, repartió 4 asistencias, completando su estadística con 5 rebotes, 1 recuperación, 1 tapón y 9 faltas recibidas, para esos 38 puntos de valoración.

Tras conocer esta designación, el director de juego del Unicaja aseguró que “me salió un buen partido. Estoy contento por poder ayudar al equipo y, sobre todo, por haber ganado, que al final es lo que cuenta”. Además, reconoció que “en estas dos semanas que no hemos tenido competición europea, los fisios me han tratado, he podido dosificar y llegar bien al partido. A ver si puedo llegar a más partidos así”. Sobre el excelente nivel que ha mostrado frente al Herbalife Gran Canaria, el base señaló que “lo que más me preocupa es ganar, pero ojalá tenga este nivel siempre. Yo lo firmo ya”. Por último, cuestionado sobre su compañero en esta designación como Jugador de la Jornada, Jaime Fernández concluyó afirmando que “Shermadini es un fenómeno y en valoración siempre está ahí arriba. Yo alguna vez estoy, pero él va a estar muchas veces más que yo, seguro”.