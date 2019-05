Beirán: "Jaime está volviendo a anotar, a ser importante"

Se acerca un importante Iberostar Tenerife-Unicaja, clave para que el equipo malagueño pueda sellar la quinta posición en la ACB. Los isleños quieren pelear el play off, con oportunidad de dar algún salto más. Ambos clubes se enfrentaron un par de veces esta campaña, con dos victorias para los de Txus Vidorreta. "No va a tener nada que ver, incluso yo creo que haberle ganado dos partidos este año nos viene mal. Sí sabemos por el camino que tenemos que ir porque en ambos dominamos y jugamos mejor. Lógicamente estamos a final de temporada y todo ha cambiado mucho, los jugadores están en diferente estado de forma en los dos equipos y es complicado. Además ellos no tienen el quinto puesto asegurado y vendrán a conseguirlo aquí", explicaba Javier Beirán en rueda de prensa.

El alero desgranaba los peligros de los de Luis Casimiro. "Jaime está volviendo a anotar, hace tres semanas le estaba costando más y está siendo importante. Luego tienen a Lessort, Shermadini y Wiltjer por dentro, que son claves para ellos porque al menos siempre hay uno que destaca con grandes números y siendo muy sólidos ahí. Tendremos que ser un equipo táctico, como lo fuimos las dos veces que le ganamos para ver cómo defendemos a cada jugador porque tienen mucha calidad, pero son diferentes e intentar tener acierto porque lo necesitamos", apuntaba.

El internacional español pedía el apoyo del Santiago Martín para derrotar a los cajistas. "Parece que estamos con la euforia de ganar los últimos partidos, pero el Unicaja tiene un gran equipo y la afición va a ser clave para salir del principio enchufados y para que cuando nos vaya un poquito peor nos dé ese empujón para remontar o ganar el partido", cerraba.

"Tienen muchos jugadores con muchos puntos"

También habló del duelo Rodrigo San Miguel, otro de los pilares aurinegros. "Está claro que van a venir con ganas y además se juegan la quinta plaza, que para ellos es muy importante conseguirla para el play off. Ni mucho menos van a venir relajados", decía el base, que enumeraba los peligros verdes: "El Unicaja son muchos jugadores, tienen muchos jugadores con muchos puntos. Jaime será clave, pero hay otros muchos que pueden hacer daño. Interiormente son poderosos, tienen dos cincos como Lessort y Shermadini que son muy diferentes, pero que los dos te pueden dar muchos problemas porque se complementan muy bien. Wiltjer siempre es una amenaza porque les abre el campo y les da mucho. Pueden anotar de muchas formas".