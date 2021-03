Sacó pecho Joan Peñarroya después de la victoria del Hereda San Pablo Burgos en el Carpena. La primera del conjunto burgalés en Málaga. Y en unas circunstancias que aún le dan más mérito. Un triunfo para quitarse de manera definitiva del horizonte al Unicaja, con cuatro partidos de diferencia más el average. Está en otra liga. "Seguro que todos o la mayoría hablarán de lo fantástico que es la victoria. Tiene mucho mérito ganar en Málaga con lo que venimos. Este equipo está demostrando que tiene corazón, ambición y que ante los problemas mira hacia adelante. Veníamos con la intención de competir, hacer un buen partido y ganar", iniciaba el catalán.

"Durante el inicio no lo hicimos. A pesar del enorme acierto del Unicaja desde el triple, que te anote un equipo 57 puntos en la primera parte y no te descompongas habla bien de la mentalidad de mis jugadores", continuaba, mientras analizaba el partido: "Salimos bien y ajustamos algunas decisiones, no teníamos excesivos problemas en ataque, y bajamos su ofensiva. En ese tercer cuarto esa variante nos fue bien, pero en el último no jugamos ninguna defensa zonal. Tuvimos mucho equilibrio, dominamos el rebote sobre todo a partir de la segunda parte. Una victoria muy importante porque nos refuerza en el trabajo. Descansar y mañana entrenar porque en los próximos 21 días tenemos 10 partidos".

Peñarroya insistió en la dureza mental de sus jugadores para aguantar de pie pese al vendaval ofensivo en los primeros 20 minutos de los cajistas. "Era un día fácil para habernos descompuesto por el enorme acierto del Unicaja. El no haberlo hecho mentalmente fue la clave. Es evidente que tuvimos jugadores con mucho acierto, con canastones de McFadden. Se merece un elogio la labor de Jordan Sakho, que muchas veces hace la labor de pegamento tan necesario en los equipos. Hizo 8/8 en tiros", afirmaba, para terminar hablando de cómo administró los minutos: "Intenté y tenía la idea de controlar mucho las cargas haciendo rotaciones lo más cortas que podía. La respuesta fue muy buena a nivel físico, pero hay momentos donde nos falta aire. Seguro que lo vamos a recuperar cuando pasen los días y compitamos. Cuantos más seamos seguro que más fuertes vamos a ser".