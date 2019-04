Berrocal: "El Unicaja tiene muchos puntos en sus manos"

Josep María Berrocal pasó por rueda de prensa para analizar el importante duelo que tiene el Estudiantes con el Unicaja, al que desgranó. "Es muy defensivo, el tercero en triples, tienen mucho talento ofensivo con muchos tiradores como Roberts o Jaime, buen juego interior… tiene muchas virtudes y muchos puntos en sus manos", explicó.

El entrenador estudiantil no quiere perder tiempo pensando en las múltiples bajas con las que afrontan el partido. "Gentile acaba de llegar, no está para jugar, aún tiene que hacer pruebas médicas para saber su situación. Brizuela igual, no juega contra Unicaja y aún está en un proceso, esperemos que esté para el siguiente; y similar con Sutton", aseguró.

Berrocal quiere que el resto de la plantilla dé un paso adelante. "Tenemos bajas pero tenemos que contar con los que estamos, no con quienes no. Tenemos tres jóvenes para ayudarnos (Sola, Grytsak y Giedraitis) y pienso que todo el mundo en esta situación tiene que dar un paso adelante: para cubrir las bajas, dar un paso en defensa, en aportar cosas. Creo que estamos preparados para afrontar el partido de este miércoles", comentó.

El técnico pidió el apoyo de la grada en estos momentos duros, con cinco encuentros para el final. "Es algo que tenemos que sacar todos juntos y ya habrá momento cuando acabe la temporada para hacer análisis de muchas cosas. Es el momento de estar juntos, necesitamos a nuestra gente, cuando están apoyándonos se nota y los jugadores creo que necesitan todo el soporte hacia ellos para hacer mejor su trabajo", cerró.