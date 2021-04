El Joventut le hace un regalo al Unicaja antes de visitar el Carpena

El Joventut puso pie y medio en el play off de la ACB al sumar, ante el Baxi Manresa, su decimoctava victoria (96-68) en un derbi catalán que los verdinegros se llevaron fácilmente en una gran segunda parte en la que endosaron 60 puntos al equipo de Pedro Martínez. Volvió a aparecer el juego coral verdinegro con seis jugadores sumando 10 o más puntos, entre ellos Simon Birgander autor de dobles figuras (13 puntos y 10 rebotes). El juego de conjunto verdinegro y la defensa en la segunda parte sobre un Manresa, que hizo 6 de 29 en triples, le facilitó un cómodo triunfo.

Un regalo de la Penya al Unicaja, al que visitará este sábado en el Carpena a las 20:45 horas. Los manresanos son uno de los rivales directos del equipo malagueño por entrar entre los ocho primeros. Tras la derrota en Badalona se quedan con un balance de 15-18, mientras los cajistas están con 14-16. Hay que recordar que tienen tres encuentros menos después de que esta jornada no pudiera saltar a la pista por los positivos por COVID-19 del Baskonia. Aunque gane a la Penya no podrá superar en unos días al Baxi porque tiene ganado el average. No puede despistarse tampoco porque el Herbalife Gran Canaria (un partido más) y el Casademont Zaragoza (tres más), ya lo igualan con 14 triunfos. Ambos average están a favor de los cajistas.

La primera mitad mantuvo la igualdad hasta los minutos finales del segundo cuarto cuando el acierto de Ribas y Bassas puso a los verdinegros siete puntos arriba (34-27, min. 19). Hasta ese momento hubo intercambio de golpes sin que ningún equipo adquieran rentas significativas, con los manresanos compensando con los puntos de su pivots, en especial Eatherton, su mal porcentaje desde la línea de tres puntos (2 de 15).

Los triples de Bassas y Ribas en el primer cuarto permitieron a los de Badalona controlar el marcador y acabar el primer cuarto cuatro arriba (21-17) tras dos jugadas brillantes de Dimitrijevic. En el arranque del segundo cuarto escasearon los puntos (27-27, min. 17) y solo la clase de Ante Tomic (8 puntos) rompió el tedio. Dos puntos finales del croata permitieron a la Penya irse al descanso con una cómoda renta de siete puntos (36-29)-

Ribas y Tomic lanzaron a la Penya en el tercer período y un parcial de 23-6 les puso en 24 puntos de ventaja (59-35. min. 28) con Brodziansky culminando el parcial que rompió el encuentro. Matt Janning anotó dos triples consecutivos que pusieron en alerta a los locales (61-44, min. 29) pero un tiempo muerto de Duran llevó la calma a los suyos que con dos puntos de Bassas acabaron el cuarto veinte arriba (65-45). Dos triples consecutivos de Albert Ventura y un dos más uno de Brodzianski cerraron el partido con el 74-47 a siete minutos de la conclusión. No se paró el Joventut Badalona ante un rival desbordado ante el juego local y los de Carles Duran se fueron hasta una máxima diferencia de treinta dos puntos (92-60).