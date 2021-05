En junio se conocerán los 20 participantes de la Eurocup

Jordi Bertomeu, CEO de la Euroliga, habló durante la Final Four celebrada en Colonia, en la que el Anadolu Efes se proclamó campeón al imponerse al Barcelona en la final, de la situación en el baloncesto continental. En clave Unicaja, se refirió a la situación de la Eurocup y las informaciones que apuntaban a que podría dejar de disputarse, con lo que obligaría a un replantamiento. Hay que recordar que el Unicaja es uno de los clubes a los que se les ofreció una licencia de tres temporadas en la segunda competición europea.

“El problema de una liga cerrada en baloncesto estaba ahí antes de la creación de la Euroliga. Los clubes se lo pedían a la FIBA, siguiendo un modelo que es muy típico en el mundo del baloncesto. Al contrario que en el futbol, vemos que muchos equipos de baloncesto no obtienen ningún tipo de valor añadido por las ligas domésticas ni ingresos destacables”, decía Bertomeu, cuyo plan pasa por ampliar de 18 a 20 equipos, con 18 de ellos teniendo una licencia permanente. La Eurocup también dispondrá de 20 equipos, cumpliendo una función de filtro y competición preparatoria para la Euroliga.

Esto significa una nueva era para la Eurocup, con al menos 13 equipos, entre ellos el Unicaja, con una licencia para tres años: “Por el momento y considerando los problemas creados por la pandemia, estamos muy interesados en la estabilidad de ambas competiciones. Nunca vamos a abandonar la Eurocup, no sé de dónde salió este rumor, y la idea de una competición totalmente cerrada no es realista en estos momentos”.

Este mes de junio se conocerán los 20 equipos que jugarán la Eurocup, mientras que para la Euroliga, podríamos llegar a ver un formato de play-in como en la NBA si el calendario lo permite. El cambio más importante de la competición será en las licencias de larga duración, que pasarán de 14 a 16 con Italia y Rusia como principales beneficiarios. “Hay un candidato obvio en Italia, un mercado que nos interesa mucho, y Rusia también es un mercado muy importante en el que pensamos además que podemos crecer mucho”, explicaba Bertomeu, que se refería a que tanto la Euroliga como a la Eurocup no tendrá nada que ver con las ligas nacionales, una situación que según Bartomeu es debida a la presencia de la Basketball Champions League: “Hasta hace unos años, los clubes sabían que tenían la opción de jugar en la Eurocup dependiendo de su posición en las ligas nacionales. Pero ahora también hay la BCL, así que no está clara la competición que los equipos jugarán la temporada que viene. Hay mucha presión sobre ellos por parte de las federaciones y lo más importante, los aficionados están confundidos. Siempre es malo tener que explicar algo que no está muy claro, muchos aficionados no saben qué competición acabará jugando su equipo”.

De mientras, las conversaciones entre la Euroliga y la ELPA, el sindicato de jugadores, están a punto de fructificar y podríamos tener un acuerdo que evite situaciones como la del Khimki, un ejemplo que sin ser nombrado, estaba en la mente de todos cuando Bertomeu hablaba de “conseguir sostenibilidad y evitar tener un dueño que lo paga todo y termina con malos ejemplos como el que hemos tenido este año”.