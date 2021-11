La labor oscura de Barreiro

Jonathan Barreiro fue un fichaje estratégico del Unicaja este verano. Un jugador al que se le hacía un seguimiento desde hace un tiempo y por el que se dio el paso este verano. Uno de los hombres para cambiar el viento en contra y capaz de aportar en facetas donde había amplios déficits como la defensa y el rebote. Y en este inicio está aportando cemento y, por encima, de los números, teniendo impacto cuando está sobre el parqué.

Precisamente sobre esa labor oscura reflexionaba el gallego, que lo tiene muy claro. “La gente sabe apreciar que en un partido no todo es meter puntos, cada jugador tiene que hacer la lectura idónea y preguntarse qué puede aportar. Muchas veces vemos las estadísticas y no vemos el partido. Con lo cual eso nos lleva a pensamientos erróneos. Cuando llego a un partido lo que hago es intentar pensar cómo ayudar al equipo y qué me pide al entrenador. Muchas veces es defender a un jugador, hacer faltas y coger rebotes. Otras a lo mejor tirarme seis triples. Yo estoy dispuesto a lo que me pidan y a hacerlo lo mejor posible. A veces vendrán meses buenos y meses malos. Cuando uno trabaja todo acaba llegando con paciencia sobre todo, lo importante es el equipo”, decía en una entrevista en Ser Deportivos Málaga.

Es consciente de que está en un punto importante de su carrera. Incluso lo admite con sinceridad. “Todos los jugadores pueden dar más porque tenemos esas ganas de mejorar cada día y para eso entrenamos. Ahora mismo a nivel personal estoy en el lugar indicado, en el momento oportuno. Sobre todo con un grupo de jugadores y entrenador que uno sueña”, explicaba el internacional, que hablaba de su llegada: “Este verano Fotis contactó conmigo y yo no tuve mucho que pensar. Cuando me contó su proyecto y me dijo que era importante y que contaba conmigo no le di muchas más vueltas. Me hizo mucha ilusión. Decidido y muy contento de estar aquí y poner todo mi trabajo para ayudar”.

“Sabía a donde venía, a lo que aspira al Unicaja y el gran club que es. Había compartido vestuario con la mayoría de jugadores en la selección española. Quiero ayudar en todo lo que pueda a conseguir todos esos objetivos que nos propongamos”, afirmaba Barreiro, que cree en lo que ve: “Hay que poner en valor donde estamos. Todos los equipos tienen tiempos de excelencia y otros de no tanta. Tenemos un grupo humano que luchamos, sabemos donde estamos y ponemos en valor la palabra Unicaja y que lo queremos poner lo más arriba posible. Tenemos un espíritu ganador y un instinto de superación para llevarlo a estar entre los grandes. Poco a poco lo iremos logrando y estaremos arriba”.

La realidad, no obstante, es que, particularmente en la ACB, aún hay margen de mejorar amplio. “Tenemos unas cosas que mejorar, sobre todo la defensa, ser más solidarios. Disputar los partidos del inicio hasta el final. Talento tenemos mucho, lo importante es compartirlo”, terminaba el alero, con las cuentas por estar en la Copa: “Es lo más inmediato y que a nadie le quepa duda que lucharemos por clasificarnos. Vienen partidos complicados, pero nosotros queremos estar en la Copa. Lucharemos para meternos porque es uno de nuestros objetivos”.