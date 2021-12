El Lavrio presume de una victoria histórica

El Lavrio se dio una fiesta con el Unicaja como convidado de piedra en un partido horroroso de los malagueños. Victoria y clasificación para el play in de los griegos, que tuvieron una tarde redonda. Un triunfo histórico del que presumía el club heleno en su página web. "Con una de las mayores victorias -si no la mayor- de su historia ante el Málaga, ¡Lavrio se clasificó para los play-ins de la Basketball Champions League", decía la crónica. Sirve para poner en contexto el batacazo en El Pireo, por más que fuera un duelo intrascendente a nivel clasificatorio. Los de Atenas, que tienen un presupuesto inferior al sueldo de algunos jugadores cajistas, hace no tanto estaban en la cuarta división nacional. El año pasado fueron subcampeones de Grecia y en este están debutando en la BCL.

Pese al éxito deportivo siguen siendo un club humilde. En Twitter cuentan con algo más de 1.200 seguidores y al pabellón fueron este martes poco más de un centenar de aficionados. Datos que evidencian la diferencia de estatus con el Unicaja, aunque era Christos Serelis en la visita al Carpena en la primera vuelta del Grupo C el que con palabras sinceras daba alcance de esos peldaños que hay entre ambos. "Vinimos a jugar contra un equipo muy bueno, probablemente el mejor de la BCL. Con mucha experiencia en ligas europeas", comentaba entonces el técnico, 16 años en el banquillo del Lavrio Megabolt, que seguía: "Es un gran logro jugar este partido. Somos un pequeño equipo de una pequeña ciudad y es nuestro primer año en la BCL. Nosotros solemos ver por televisión a equipos como el Unicaja y sus jugadores".

Pero la pista le dio la vuelta a la tortilla y los griegos se dieron un festín en el pabellón de La Paz y la Amistad. Sólo basta ver la celebración después en vestuarios. "Estoy extremadamente feliz porque mis jugadores jugaron con intensidad, con pasión, lucharon por cada pelota y merecimos ganar por gran diferencia a un equipo como el Unicaja, fue nuestra primera vez en la BCL, creo que mostramos a todo el mundo que no somos un equipo con historia europea, pero que somos merecedores de jugar esta competición, de que merecimos jugar la final el año pasado y que merecemos estar aquí. Estoy muy feliz por todo el mundo", apuntaba Serelis después en rueda de prensa.

Ahora quedará mermado el conjunto de Atenas, que pierde a su principal faro. Tyson Carter se marchará camino de San Petersburgo para jugar la Euroliga. Como es lógico, ha sido imposible de retener su estrella, que dice adiós de la mejor manera. Ficharon a Terrence Ferguson, con pasado NBA, para ocupar su hueco. Pero el vacío que deja es grande. No obstante, de aquí en adelante el Lavrio no tiene nada que perder. Sí la oportunidad de seguir escribiendo nuevos capítulos en su historia. Desde esta semana el Unicaja es protagonista de la mayor victoria de su historia.