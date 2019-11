Aún tiene 17 años, segundo año de junior, pero Usman Garuba ha derribado la puerta del primer equipo del Real Madrid. No es poca cosa en uno de los mejores clubes de Europa, acaso el mejor en el último lustro. Mirotic y Doncic (debutó con 16 años ante el Unicaja) fueron los anteriores que con esa edad tuvieron continuidad con el primer equipo blanco. Este domingo, el Unicaja se encontrará contra la pantera de raíces nigerianas que está impactando también a nivel Euroliga.

No es raro contemplar a Garuba por tierras malagueñas. Si a Doncic se le podía ver con 15 años por Nerja, al pívot figuraba con la misma edad en 2017 en el Trofeo Costa del Sol, en el que el club blanco es un fijo desde que arrancara a principios de la década. También estuvo en 2018, donde ya hizo un partido de 18 de valoración contra el Unicaja y parecía ya listo para tener algo más de protagonismo a las órdenes de Laso en el primer equipo. Debutó oficialmente, pero se le aguantó un año más jugando en EBA y arrasando en los distintos torneos junior.

Garuba mide 2.01 metros y pesa 103 kilos. Es uno de sus interiores modernos que suple la falta de centímetros con anticipación y con un físico tremendo. Puede que entre por el ojo su capacidad muscular o sus dotes atléticas, pero lo que le hace diferencial seguramente sea una madurez anormal, con buena toma de decisiones, en su edad. Y una fiereza competitiva a buen seguro innata que se ha moldeado en el Real Madrid. Sus padres se instalaron en Azuqueca de Henares a finales de los 90 y allí se ha criado con sus hermanos Sediq, que también juega y ahora está en edad cadete, y la pequeña Uki. El perfil de jugador que admite va por la idea de Draymond Green y Paul Millsap, interiores bajitos capaces de hacer todo.

Ahora sí, Laso ha visto el momento. También brilló en el Costo del Sol y empezó jugando sólo (pero mucho) en ACB, pero las lesiones de Mejri y Felipe Reyes le han facilitado un hueco que defiende con mucha hambre en Euroliga. 9.3 puntos y 5 rebotes para 14.3 de valoración en tres partidos ante los mejores equipos de Europa. En la ACB, 6.9 puntos, 6.3 rebotes y 9.6 de valoración. "No miro mucho el DNI de mis jugadores, porque tengo un jugador de casi 40 años y otro de 17. No les miro la edad que tienen, les miro lo que son capaces de producir y de hacer. Qué voy a decir de Usman. Me hacéis las mismas preguntas sobre él que hace tres años sobre otro chaval que lo hizo bien aquí [en referencia a Doncic]. Lo único que diré es que ha jugado de cojones”, decía tras la victoria ante el Alba Berlín Pablo Laso sobre la actuación de su jugador.

Si alguien conoce bien a Usman Garuba es el pívot malagueño Golden Dike, que ha trabajado cada día durante los tres años anteriores con el interior, tanto en el Real Madrid como en el la selección española. Ha sido su frecuente pareja interior e incluso compartió habitación en Valdebebas el último año. Gody se marchó en edad cadete de la cantera del Unicaja para estar tres años en el Madrid.

En charla con este periódico antes de emprender la aventura americana en la NCAA con Loyola Maryland, Dike desentrañaba cuáles eran las cualidades de Garuba, vaticinando lo que se venía en breve. "Es muy bueno, sobre todo por la capacidad de concentración que tiene y las ganas e ilusión que le pone. Vive con mucho sentimiento el juego. Esa intensidad es lo que le hace tan determinante. Es una máquina de hacer números. He entrenado tres años con él, este año he vivido en la residencia en Valdebebas con él, compartiendo la misma habitación. Desde que él tenía 11 años y yo 12 hemos coincidido en las concentraciones de la selección y más allá de que haya mejorado mucho individualmente y tácticamente, el corazón es lo que le diferencia", decía Dike.

Garuba ha llamado la atención desde que tenía 11-12 años, quemando etapas por delante de su edad. No ha defraudado a las expectativas. Fue campeón de Europa sub 16 con España y MVP del torneo estando aún en edad infantil. En 2018 fue subcampeón de Europa de la misma categoría acompañado de varios jugadores del Unicaja: Pablo Sánchez, Javi Rodríguez, Jeffry Godspower y Rubén Domínguez. Y este verano de 2019, ya en categoría sub 18, fue oro con el citado Golden Dike y los cajistas Ismael Tamba y Alessandro Scariolo a su lado. “Son dos pedazos de personas [Santi Aldama y Usman Garuba]. Son muy generosos, ha sido un placer poder haber jugado con ellos”, decía sobre el madridista Ismael Tamba.

Derribado el muro del primer equipo del Real Madrid y con las previsiones de draft de la NBA colocándole cada vez más arriba (2021 sería su primer año de elegibilidad), seguro que desde Toronto no le pierde la pista Sergio Scariolo, que le conoce muy bien y le ha visto muchísimos partidos desde muy niño.