Francia convoca a Lessort para noviembre

Se avecina una nueva ventana FIBA, la de noviembre. Las selecciones nacionales ya comienzan a publicar sus convocatorias, donde se prevé que hay abundante presencia cajista. El primero de los citados es Mathias Lessort, al que Vincent Collet introdujo entre los 12 jugadores seleccionados. Los galos se medirán el 30 de noviembre a República Checa en Pardubice y el tres de diciembre a Bulgaria en Limoges, en dos choques donde quieren sellar su clasificación para el Mundial de China de 2019.

Una lista carente de nombres ilustres al no acudir los Euroliga y los NBA. En esa coyuntura, el de Martinica volverá a ser importante. Disputó los dos últimos encuentros clasificatorios, donde descolló ante la Finlandia de Salin con 13 puntos (6/7 en tiros de dos) y seis rebotes para 24 de valoración en algo más de 21 minutos en pista. El técnico francés tiene previsto que haya una concentración previa que se inicia el lunes 26 de noviembre hasta el 28 en París. No se perderá ningún encuentro con el Unicaja (jugará un fin de semana antes con el UCAM Murcia) ya que la Liga Endesa y la Eurocup se detienen por los compromisos internacionales.

Así, Casimiro puede perder a más de media plantilla como ya ocurriera en pretemporada. Si se repite lo que ha venido siendo habitual existe una alta probabilidad de que acudan con sus países Jaime Fernández (España), Salin (Finlandia), Waczynski (Polonia), Milosavljevic (Serbia) y Shermadini (Georgia). No estará Alberto Díaz, citado por Scariolo en los compromisos recientes, que se recupera de una rotura de grado 1 del tendón conjunto isquiotibial de la pierna derecha. No cree el malagueño que puede adelantar plazos. Los seis mencionados, además de Lessort.

Hay incertidumbre por ver qué ocurre con un caso particular, el de Wiltjer. Canadá lo tiene en sus planes y en septiembre no contó con él porque el jugador estaba centrado en su desembarco en el Unicaja y en Málaga. No ha jugado ninguno de los partidos de clasificación, pero cuentan con él y es posible que su nombre aparezca entre los 12 citados por el conjunto norteamericano. Su país cuenta con una selección interesante, que quiere sellar el pase al Campeonato del Mundo. Gregg, padre de Kyle, fue olímpico en Los Angeles'84, y su hermana mayor, Jordan Adams, también fue internacional con Canadá.