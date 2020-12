Primero o segundo, dificultad pareja en el Top 16

El Unicaja miraba de reojo a lo que sucedía este viernes en la Sala Moraca de Podgorica (Montenegro) entre el Buducnost y el Metropolitans 92 porque podía ver asegurado su primer puesto en el Grupo B de la Eurocup con independencia de lo que pasara en el partido del miércoles próximo ante el ratiopharm Ulm. Pero no fue así. En un partido resuelto con mucho suspense, 71-73, a favor de los franceses, los galos se colocan con un balance de 6-3, a tiro del Unicaja (7-2) y con el average a favor de los parisinos tras el mal partido malagueño en el Marcel Cerdan. Si el Buducnost hubiera ganado, se hubiera colocado con el mismo balance, pero el average lo tiene perdido con el Unicaja.

Así las cosas, las cuentas son sencillas. El Unicaja será primero si gana al ratiopharm Ulm el miércoles o si el Metropolitans pierde el martes con el Germani Brescia, ya eliminado. Será segundo si gana el Metropolitans y pierde el Unicaja ante el Ulm, que aún tiene opciones de Top 16 o puede estar ya eliminado si el Mornar Bar gana en el partido anterior (19:00 horas, por las 20:45 horas del Unicaja). Deberían ganar los alemanes y que perdiera el Bar en el derbi ante el Buducnost.

La diferencia, a bote pronto, entre quedar primero y segundo no parece muy sustancial. El grupo del Unicaja acabará el miércoles, pero no así los otros tres, en los que habrá partidos pendientes que se jugarán hasta el 30 de diciembre, aplazados por la pandemia. Así que no habrá certeza 100% posiblemente el miércoles de los rivales. Por lo que se perfila ahora mismo, de ser segundo el Unicaja se mediría a Joventut o Unics, que se miden este miércoles. Quien gane acabará primero de grupo y a él se mediría. Después, Mónaco o Andorra y Nanterre, seguro. Si el Unicaja fuera primero le espera seguro el Lokomotiv Kuban más Cedevita o Trento y Partizan o Bourg. A simple vista, bastante parejo.