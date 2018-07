Las líneas maestras de Casimiro

Luis Casimiro se dio su primer baño de masas en su nueva etapa como entrenador del Unicaja. El manchego hizo una visita al Campus veraniego de la Fundación, donde firmó autógrafos, respondió preguntas y se hizo una foto de familia con los alrededor de 200 participantes, técnicos y monitores. Habló de su progresión de jugador a entrenador, la llegada a Málaga y alguno le hizo ser ambicioso. "Podemos ganarlo todo", espetó cuestionado por la Eurocup. Mantiene un discurso medido, pero trata de transmitir ilusión.

"Me he venido arriba y he dicho que tenemos potencial para ganar todo. Hay ilusión y es lo que hay que transmitir a los chavales. Hay que transmitir la ilusión, la ambición por hacer las cosas bien y en eso vamos a a estar, pero lo primero para poder aspirar a todo eso es confeccionar un buen equipo y en eso estamos", matizaba después al atender a la prensa. Su mantra, no obstante, había sido antes "mejorar en todo en el día a día" sin lanzar campanas al vuelo.

La Summer League empieza, la NBA está en efervescencia, luego irá la Euroliga y hay que esperar el momento

En esa charla posterior, el técnico hizo su primera valoración sobre la marcha del mercado. De momento se hicieron oficiales las salidas de Nemanja Nedovic y Jeff Brooks, ambos camino a Milán. Tampoco sigue Augustine. Por estos dos últimos asegura no estar "demasiado convencido" de acudir al tanteo. Y por el capítulo de altas, pide tiempo: "Va bien, hay que tener paciencia, hay que estar trabajando, moviendo los temas por donde queremos ir pero hay que ser conscientes de la dificultad del mercado que hay ahora mismo. La Summer League empieza en estos días, todos los jugadores esperan opciones, el mercado NBA está en efervescencia total, después irán equipos de Euroliga y tendremos que esperar nuestro momento. Si estamos convencidos de algo hay que intentar atacar, pero todo tiene su dificultad".

Luis Casimiro traza las líneas de lo que se busca. Las necesidades están claras: "Hay que buscar un buen base, que nos dé una referencia de juego. Un cuatro que nos pueda ayudar, otro cinco y el combo. Estamos en ello. Estamos hablando de cuatro piezas que son fundamentales para completar la estructura que tenemos".

La salida de Nedovic trae una reestructuración. Quedan Salin y Milosavljevic o Waczynski como jugadores para el puesto de dos. Se busca el uno que menciona y ese "combo" para complementar: "La idea es que nos pueda hacer de escolta y base en un momento determinado cuando el guión lo requiera, porque el guión de la temporada da muchas situaciones de ausencias y lesiones".

Y capítulo importante el del interior. El técnico zanja las elucubraciones, Viny Okouo seguirá en el equipo. "La decisión está tomada, la tomamos el sábado cuando llegué de Barcelona. Nos sentamos y la decisión es que miramos hacia Los Guindos. Nos vamos a quedar con el chico que tiene progresión, que se ha ido formando aquí y es Viny. Va a ser nuestro quinto interior. Hasta ahora, en los últimos años he podido jugar con tres pívots, a veces con tres bases también, pero sobre todo con tres pívots y creemos que le podemos sacar el rendimiento que se le puede extraer. Y es sobre todo mirar haca el futuro, hacia el trabajo de Los Guindos", explica el preparador cajista, que marca el nivel de exigencia: "Sabemos que es un rol de tercer pívot y quiero la mayor competencia en esa posición, pero también con jugadores capaces de disputar minutos sabiendo que el tercero tendrá minutos reducidos, pero ojalá continuos a lo largo del partido y que la media sea buena a nivel de minutos aunque no sean excesivos, pero que tenga continuidad y nos dé lo que buscamos".

Insiste Casimiro en disipar dudas con el jugador y su continuidad. "Ha habido bastante controversia y temas contradictorios. Al final se decidió, es una decisión consensuada entre club y conmigo y creemos que era lo mejor", comenta, a la par que da por zanjada la vía de Fran Vázquez, a quien se tanteó. "Apareció la posibilidad de Fran, pero una vez vine de Barcelona nos sentamos, vimos pros y contras y conforme se tomó la decisión se le comunicó al chico. Por eso se puso a trabajar como un fenómeno para saber que va a ser un año complicado para él, con la dificultad que tiene ser el tercero".

Son ya dos temporadas de Viny como último interior en la rotación. "Por ahora es de salida, pero conmigo los roles son cambiantes", apunta el técnico. Quiere mandar así un mensaje al congoleño: "Pasecniks cuando lo tuve en Gran Canaria empezó con ese rol y acabó por delante de Hendrix y Planinic, y este año Luke Fisher ha hecho lo mismo. Empezó así, detrás de Pasecniks y Balvin y ha acabado siendo importante. Tiene un trabajo delante de él motivante, exigente pero creo que es la mejor decisión".