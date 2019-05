Casimiro: "Sería un error pensar más allá del Fuenlabrada"

No se desvía Luis Casimiro de esa filosofía vitalista basada en el presente que pregona desde que se puso a los mandos del Unicaja. El técnico verde no quiere que aspectos como la lucha por la cuarta plaza de la ACB puedan despistar a la plantilla. "Ahora mismo está a dos victorias más el average. Se me antoja que es difícil, tiene bastante dificultad. Sería un error pensar más allá de Fuenlabrada, no sirve de mucho. Puede despistar y tenemos que estar centrados en las cosas que debemos hacer bien para ganar al Fuenlabrada", admitía el manchego.

Al entrenador cajista le preocupa el horario del choque. "Sí, me preocupa porque es un día de diario. En ACB sólo perdimos dos partidos en casa, el público nos da ese extra de competitividad y energía que el jugador necesita. Es un mal horario, muy temprano. Cuanto más público venga más ayuda al equipo. Tenemos que intentar visualizar esa dificultad de un ambiente más frío para que el equipo esté mentalmente preparado porque la gente puede estar llegando a mitad del partido. Que le demos nosotros la energía", reconocía.

Un partido que sirve la posibilidad de seguir aumentando la racha. "Lo hemos hecho por dos veces en la Liga Endesa lo de ganar tres veces seguidas. Es un aliciente, pero lo mejor es pensar en el partido en sí. Afrontarlo con una muy buena mentalidad, sabiendo que es un equipo peligroso. Viene de ganar en Santiago al Obradoiro, fue ganando hasta tres minutos antes al Baskonia y viene de perder por poco con Zaragoza, un equipo muy en forma. Máximo respeto al rival porque tiene gran capacidad ofensiva y es bueno defensivamente", aseguraba.

Llega a Málaga un Fuenlabrada que sufrió una importante metamorfosis desde el partido de la primera vuelta. "Sigue teniendo jugadores que son básicos para ellos, sobre todo en el perímetro. Popovic que ha vuelto, Pako Cruz, los bases que le dan muchas alegrías, Eyenga...Una línea exterior muy peligrosa, con muchos puntos, que juega muy fácil, que utilizan muchas posesiones por partidos incluso más que nosotros. Tenemos que estar preparados para esto. Ahora en el interior con Kravtsov son más fuertes. Me espero tener la solidez defensiva necesaria para que no desarrollen ese juego", terminaba.