El Unicaja inicia uno de los tramos decisivos de la temporada, el Top 16 de la Eurocup. El Joventut es la primera piedra. "Comienzo con todas las aspiraciones intactas, sabemos que el camino es más corto ya y hay menos lugar al error y que tenemos que estar desde el primer momento muy metido en la competición y en el partido de la Penya. Es un equipo que conocemos perfectamente, creo que hace que tenga mayor dificultad que si te enfrentas a otro equipo de otro país", decía Luis Casimiro en rueda de prensa: "Al ser de la misma competición el conocimiento es amplio. La temporada pasada jugamos muchas veces, con los mismos jugadores. El factor a la sorpresa, a que podamos tener situaciones tácticas que no se dan en otros países y poder explotarlas más se reduce al mínimo. Tenemos que estar concentrados para hacer el mejor partido posible sabiendo que ellos tienen un gran conocimiento nuestro. Es un arma de doble filo para los dos".

En septiembre ambos equipos se enfrentaron en Badalona en la primera jornada de la ACB, con victoria para los verdinegros. Hay cosas que rescatar de aquel duelo casi cuatro meses después. "Tiene que haber cambios por estados de forma de jugadores, por lesiones ya que hay jugadores que no están... Refrescando ideas del partido inicial los dos bases no los tenemos, Jaime no estaba allí y está ahora, ellos no tienen a Pau Ribas, ahora tienen a Morgan y no estaba allí aquel día. Es totalmente diferente. Te sirve de referencia a nivel de planteamiento, de plan de juego, de situaciones estratégicas, de emparejamientos individuales para ver quién salió vencedor, dónde tuvimos los problemas que fue en el rebote de ataque sobre todo de los jugadores exteriores... Todo eso sí que sirve, pero ya hace mucho tiempo de aquel partido y seguro que será otro partido totalmente diferente", analizaba el entrenador.

El formato de esta fase da poco margen para los tropiezos. "Siempre cuando empiezas el Top 16 no puedes fallar en los partidos de casa porque tienes ese extra de motivación del ambiente, contra un equipo normalmente extranjero...", recordaba Casimiro, que lanzaba una reflexión sobre el factor pista: "El factor cancha influye mucho más, pero no solamente en el Top 16 de otras temporadas, sino en todos los partidos. Se está demostrando que las victorias foráneas son mayores porque el factor cancha no existe hoy por hoy, incluso si me apuras existe el factor viaje que hace que puedas estar concentrado mucho antes y con una dinámica de grupo, de concentración previa que es mayor que si juegas en casa. Creo que hay que afrontar cada partido como si fuera el último porque es una competición que te limita mucho el margen al error y jugar cada partido al máximo independientemente de donde juegues". El Unicaja perdió sus últimos cuatro encuentros en Málaga.

Axel Bouteille seguirá fuera por el esguince de grado dos en el tobillo izquierdo. "Creo que vamos a tener fuera a los cinco jugadores lesionados que tenemos actualmente, los vamos a tener fuera para el partido de mañana. Creo que no vamos a poder recuperar a ninguno. En ese momento que sabemos que no va a volver nadie lo más importante son los que van jugar y sabiendo que todos tenemos que sumar y afrontar el partido con los que estamos en condiciones", terminaba el técnico cajista, que era cuestionado sobre qué le preocupaba más de esta tendencia a la baja: "El partido siguiente es lo máximo que me preocupa porque me pongo pesado, pero insisto que tenemos los objetivos intactos. Sí que es verdad que el tiempo se va acortando, pero después del castigo que ha recibido el equipo a nivel de lesiones, teniendo otra vez cinco jugadores fuera, lo que más me preocupa el partido siguiente porque el resto de cosas están todavía por alcanzar. Lo bueno está por llegar".