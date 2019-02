Casimiro dispara alto

Luis Casimiro pasó por Zona Verde donde hizo un amplio repaso de toda la actualidad que concierne al Unicaja. El técnico analizó desde su llegada hasta hoy día, pasando por la dura eliminación copera. El manchego tiene claro el cometido por el que regresó a Málaga. "Es fundamental para el club volver a estar en el máximo nivel europeo, está clarísimo", comentaba el entrenador cajista, que desbrozaba su idea: "El club es exigente pero no te dice que hay que jugar la Euroliga. Quiere trabajar y conseguir los mayores retos, y estar en la Euroliga es bueno para todos: club, ciudad y afición. Nadie me ha dicho nada de eso. Se vive el día a día con intensidad y estamos en la máxima exigencia. Hay varias formas de llegar a la Euroliga. Los caminos varían, pero el objetivo bueno es volver a la Euroliga, por el camino que sea".

La temporada entra en un punto culminante, especialmente en Eurocup, aunque Casimiro está contento con la evolución del equipo. "Ocupamos mejor los espacios, nos pasamos mejor el balón y la toma de decisiones es mejor. Hemos ganado en la toma de decisión en ataque, y el déficit ahora es en defensa. Hay que tomar también decisiones atrás y nos está costando. No me pongo una venda en los ojos y digo que tenemos la mejor defensa, pero sí tenemos equilibrio. Si no, no podríamos ser cuartos en la Liga Endesa ni estar en el Top 8 de la Eurocup. El equipo está bien en muchas cosas. La valoración es buena, y va sumando siempre. Si ves la valoración alta es que el equipo está haciendo bien muchas cosas", explicaba reivindicando a su plantilla.

Luis Casimiro también se refirió a otros temas:

Evolución del baloncesto

"Son 30 años de entrenador profesional, un tiempo en el que el baloncesto ha cambiado. Evolucionó en reglas, en físico y habilidad técnica. El TDK Manresa campeón de Liga, viendo algún partido, no tiene nada que ver con el juego actual, con jugadores más físicos".

Verano

"Cuando el Unicaja entra en contacto conmigo es después que acabé el play off con Gran Canaria, que jugué en semifinales contra el Madrid. Me explicaron el proyecto y llegamos a un acuerdo rápido. Y nos pusimos a trabajar rápidamente en la plantilla. Ya había cosas pensadas, como la de Jaime Fernández, que me lo proponen tanto Carlos como Eduardo, y rápidamente digo que sí al tema de Jaime. No se había hecho nada hasta el momento y le dimos vía libre a la contratación. Y luego hicimos un trabajo conjunto de jugadores que podían seguir, que podíamos optar en el mercado… Y algunos vienen a la primera y otros debemos esperar otras opciones para que puedan llegar. Se une lo que tú quieres y a la oferta y demanda de lo que había en mercado".

Proyecto

"Quisimos mantener un núcleo de jugadores de la anterior etapa, que conocían el club, y jugadores identificados y comprometidos. Y a ellos se les suma jugadores que necesitas. El proyecto intentas trabajar a medio plazo, pero las necesidades son ganar en el día a día y dar resultados inmediatos".

Postura en los momentos complicados

"Como entrenador tengo que trabajar y dotar al equipo de los mayores recursos. El trabajo fue bueno, porque este equipo se deja trabajar, los jugadores son buenos en el día a día. Ganamos partidos y fuimos hasta brillantes. ¿Que nos paran las ventanas de noviembre? Sí. Se demostró que sí a posteriori porque no se han dado esos resultados. Pero hay datos objetivos. Como las lesiones. Yo tengo algo, y es que en las derrotas soy muy autocrítico, aunque se pueda pensar que no. Pero lo que no voy a hacer, nunca, es dilapidar al equipo públicamente. Nadie, a no ser que sea un hecho muy extraordinario, de mi boca nunca nadie va a oír públicamente nada contra mi equipo. Los trapos los lavamos dentro, y eso los jugadores lo agradecen, porque saben que yo voy a dar la cara por ellos. Luego, ahí están mis ex jugadores y saben la exigencia interior, pero nunca públicamente voy a dejar a nadie retratado".

Aspectos a mejorar

"El baloncesto ha evolucionado. Primero hay que debatir qué es buena defensa y mala defensa. Si tú consideras que colapsar, cerrarte mucho dentro y “virgencita, virgencita que no te metan ese día de fuera”, es una buena defensa… pues puedes considerar que es buena defensa. Si juegas a posesiones largas y haces que el ritmo sea más bajo, también podría serlo, pero no es una buena defensa. A partir de ahí, podemos decir que este equipo (por el Unicaja) hace muchísimas cosas bien. Este equipo, del total de rebotes posibles por posesión que hay, coge el 51%. Los mejores de Europa, en Euroliga, Eurocup y ACB, están en un 53%. O sea, dos puntos más que nosotros en el total de rebotes posibles. Porque si hay mucho acierto hay menos rebotes. Y en el análisis de la temporada, en el total de rebotes posibles que se pueden capturar estamos enel 51%, y estamos en este ránking por arriba. Estamos a sólo dos puntos y ojalá lo mejoremos".

Defensa

"Somos el equipo décimo en este ránking en equilibrio entre defensa y ataque. O sea estamos muy bien. Como entrenador me gustaría que los guarismos bajasen y que pudiésemos tener mejor defensa. Pues sí me gustaría. Es un tema que podríamos mejorar, seguro. Pero el análisis es amplio y no se puede valorar porque te metan muchos o pocos puntos. Hacemos muchas cosas bien. Y tenemos que mejorar la defensa. Trabajamos en ello, pero no siempre lo conseguimos".

Viny Okouo

"No tenía tanto conocimiento de jugadores y creo que Viny me va a dar más y el chico está trabajando bien, y seguramente estaré siendo injusto con él al no darle los minutos que necesitaría. Pero tengo que sentirlo para ponerle. Pero en aquel momento no tenía todo el conocimiento y sí que me gusta verlo yo y seguirlo, que no me condicionen otras opiniones del exterior. Prefiero analizarlo y verlo yo, y no que me lo cuenten. Él ha mejorado en su capacidad de trabajo y en concentración. Es un salto para seguir intentando que a lo largo de la temporada tenga su oportunidad y pueda ganarse mi confianza".

Alberto Díaz

"No recayó, su segunda lesión fue fruto de un resbalón que tuvo con una publicidad. Si no, no hubiese recaído. Fue un hecho fortuito, de mala suerte, donde él quiere parar yendo en velocidad, ahí las publicidades están muy mal puestas. Se rompió por donde se había lesionado. Él recayó pero por un golpe de mala suerte".

Copa del Rey

"Una vez acabado el partido, y a toro pasado, las sensaciones son muy malas. Si analizas, en el tercer cuarto, en el minuto 6 nos pusimos a cinco puntos, y tuvimos dos defensas consecutivas, con tiempo muerto de Tenerife, y tuvimos dos bolas para ponernos a dos. Ahí hay una antideportiva, con dos tiros libres y balón para ellos. No estábamos tan mal. Ahora, el tramo final es de muy malas sensaciones y te vienes a casa con esas malas sensaciones. Pero en ese punto no estábamos tan muertos, a 4 minutos del final del tercer cuarto, pero con la antideportiva y una pérdida se nos cayó todo. Al final, de 26 buenos minutos, luego te vuelves con la sensación de estar jodido. Me vine jodido de Madrid, y así estamos muchos. Pero la sensación del último cuarto es lo que nos pesa a todos. Lo intentamos 26 minutos. Y cada vez que podíamos entrar nos pasó algo, y no llegamos a competirlo como queríamos".

Digestión de la eliminación

"El viaje de vuelta es duro y con las “Ventanas”, sin capacidad para volver a jugar. Y claro es muy duro porque pareces que no has estado en la Copa, juegas el primer partido, al abres y ¡zas!, de vuelta a casa. Entonces es muy duro y encima no puedes hacer nada por las “Ventanas”. Las sensaciones eran buenas, pero la Copa no sabes nunca. Los dos equipos que mejor juegan son los que venían de perder en la última jornada. Tenerife venía de perder en casa con Burgos. Nunca sabes en la Copa, es diferente. Hemos olvidado ya el aspecto pasado y hay que pensar en lo que viene inmediatamente".

Alba de Berlín

"Tiene un gran equipo, una plantilla muy sólida, con Aíto, que juega siempre a su estilo, con muchos cambios, rotando. El Carpena será fundamental, porque su apoyo lo sentimos siempre y en el segundo partido será vital”. Se lamentó del escaso margen de descanso, ya que el Unicaja juega este domingo en Vitoria y el martes en Berlín. Dormimos en Bilbao y viajamos a la mañana siguiente a Berlín, y de ahí a entrenar y jugar, y de vuelta, que el viernes hay otro partido".

Afición

"Yo soy una persona muy llana, salgo a pasear, a correr, a comer, a tomar café… Y me paro, hablo con los aficionados. Y todo lo que me llega es positivo. Me imagino que si alguien te ve, en el cara a cara, la gente se corta más que por las redes sociales, detrás de un teléfono, en el anonimato. En Twitter, había uno muy machacón, y coincidí en un restaurante y hasta se hizo una foto conmigo. Pero Twitter ha evolucionado, se puede silenciar y el que se mete contigo es feliz pero a mí no me llega. En el Carpena percibo que la gente está contenta y, evidentemente, enfadada cuando perdemos, que a todos nos frustra. Pero me llega mucho lo positivo".

Ventanas FIBA

"Tengo muchos conocidos que no sabían que el lunes jugaba la selección. ¿Alguien sabe por qué canal lo echaron. Es el tercer nivel del baloncesto. No van los de NBA ni de Euroliga. No es bueno para nuestro baloncesto. Las ventanas FIBA el nivel es el que hay, entonces… Jugar un Mundial sin Doncic, hoy en día… Eslovenia no va a estar en un Mundial, siendo campeón de Europa. Esto perjudica al baloncesto, los mejores jugadores no van a estar. En el global del producto perdemos. No vas a ver en el Mundial a un chico que está haciendo historia, al que va a ser mejor rookie de la NBA".

España

"He tenido alguna conversación para ser seleccionador, sí. Seria, más o menos. Alguna cosa".

Joan Plaza

"Ha estado cinco temporadas aquí y eso no es fácil. Habla mucho y bien del club y del entrenador. No he hablado con él nada del club. Sí coincidimos en verano en unas jornadas, después de firmar yo en Málaga, hicimos un grupo de trabajo donde intervinieron entrenadores de NBA y estuvimos charlando de baloncesto y la evolución, pero no hablamos de Málaga. Nos juntamos dos o tres días entrenadores que estamos en la evolución del juego".

Cantera

"No me gusta ser categórico. No sé si los chicos, con el paso del tiempo, llegarán a jugar a buen nivel. Porque a veces no tienes la suficiente paciencia al jugar en tu cantera, porque tienes intereses inmediatos. Hay chicos que nos ayudan hoy en día, pero cuyo recorrido es largo".

Francis Alonso y Rubén Guerrero

"Estamos muy pendientes de ellos. Carlos tuvo una visita hace poco a EEUU para seguirles en directo y tenemos que verlo, estamos sobre ello y habrá que tomar decisiones. A mí me gustaría meter a gente de cantera, pero el nivel que exige un club como el Unicaja es estar en Euroliga, jugar finales… el nivel es alto y el chico que llegue tiene que estar preparado. Nos encantaría pero hay que tener paciencia".