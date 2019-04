Casimiro: "Está claro que la Euroliga era uno de los objetivos que teníamos"

Hace algo más de una semana se cerró la puerta a la Euroliga. Aún no había dado su visión ningún miembro del Unicaja y fue Luis Casimiro el primero en hablar del tema. Precisamente antes de visitar al Valencia Básket, que este miércoles cerrará la fiesta de celebración de la Eurocup en La Fonteta con el club malagueño de convidado de piedra. "Todavía no puedo estar para balances porque estoy para el partido de mañana. Está claro que era uno de los objetivos que teníamos, había un par de opciones y se nos cerraron las dos. El trabajo mío es que el equipo esté dispuesto a competir mañana, no puedo pensar en balances ni en situaciones extra. No puedo gastar energía en situaciones que no me ayudan a ganar mañana. Hemos estado dolidos y afectados cada vez que perdemos un partido o perdemos opciones", explicaba el entrenador, que agregaba: "Sí, que debemos seguir trabajando para seguir adelante con lo que tenemos en mente. Estamos jodidos, pero tenemos que seguir trabajando".

El duelo de este miércoles es clave por el cabeza de serie de la ACB. "Un partido difícil, competitivo, contra un equipo que tiene mucha confianza en sí mismo, que viene de hacer grandes cosas, que viene en una buena dinámica. Preparándonos para realizar el mejor trabajo posible para poder competir. Si estamos dolidos, hacer un buen trabajo para poner las bases para recuperar el terreno perdido. Nos descolgamos de la cuarta plaza y pasa por hacer las cosas bien para ganar el partido", aseguraba Casimiro de un partido al que resta trascendencia: "No, nos quedan muchos. Es uno más de la parte final de la temporada donde cada posibilidad que vas dejando atrás es una menos que tienes para hacer cosas. Es de igual importancia que el resto que nos quedan".

Luis Casimiro también se refirió a otros temas:

Derrota en Lugo

"Hicimos un mal partido, está claro. En ese aspecto del juego sobre todo porque nos dominaron nuestro tablero, demasiadas segundas opciones. Cuando juegan con 20 tiros más es difícil ganar. En ataque tampoco jugamos bien. Jugamos mal y no hicimos el trabajo necesario para ganar, no nos lo merecimos".

Dinámica visitante

"El último partido que gamos de Liga Endesa fue en Guipúzcoa, si se ganó en Berlín. En ACB desde el 28 de diciembre no ganamos fuera, es una realidad. Un partido podemos tener un error, pero necesitamos hacer más cosas mejor para ganar partidos fuera de casa. En Zaragoza hay una situación, en Lugo otra… Es una realidad y hay que tenerla en cuenta. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer mucho mejor trabajo y ser mucho más sólidos. Parecía que pudiera ser un calendario asequible, pero los equipos de la zona baja son los que juegan con más corazón y más intensos".

Dificultad tras los parones

"No me sirve. Después de cada parón hemos perdido y nos ha faltado mucha competitividad, pero no me sirve como excusa. Es así como viene el calendario y teníamos que haber estado más concentrados y más predispuestos. En la previa lo dije y apostillé que el trabajo fue muy bueno, pero dije que todo se medirá por el resultado. Sigo manteniendo que el trabajo durante las dos semanas fue bueno de esfuerzo y sacrificio, de jugar bastante físico y mejorar, el equipo se deja apretar. En la puesta en escena nos faltaron muchas cosas y jugamos un mal partido, posiblemente de los peores durante la temporada".

Morgan Stilma

"Viene Morgan a la expedición en una posición donde él trabaja todos los días y tiene la posibilidad de tener una oportunidad".

¿Venganza?

"Lo que hay es que tenemos que retomar la situación de sentirnos bien. Tenemos que competir por recuperar la cuarta plaza. Que sea algún extra motivación, vamos a intentar usar todas las armas a nuestro favor, pero siempre lo hacemos sea el partido que sea. Puede ser una, pero lo que nos debe mover es volver a sentirnos bien y a competir. A partir de ahí ver cómo acabamos. Decirlo es fácil, hacerlo es más difícil. Tenemos la oportunidad de recuperar la cuarta plaza".

Clasificación

"Yo nunca miro hacia atrás y me ha ido bien. Siempre miro hacia arriba o hacia adelante. Cuando tenga que mirar donde estoy lo haré, pero tenemos una gran oportunidad para recuperar la cuarta plaza. Eso tengo que mirar, no puedo mirar hacia atrás".