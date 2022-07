El base malagueño Javi Luque ficha por el Obradoiro

Javi Luque, base formado en el Unicaja desde infantiles hasta el equipo junior, acabó su vínculo con la entidad malagueña el pasado 30 de junio. El que fuera capitán del equipo que esta campaña jugó la fase de ascenso a LEB Plata buscaba destino para continuar desarrollando su carrera y se marcha a Santiago de Compostela. En efecto, será el Obradoiro el equipo en el que continúe. Hará la pretemporada a las órdenes de Moncho Fernández, que precisamente la próxima semana estará en un clínic en El Palo, y después estará en el equipo de Liga EBA vinculado a la entidad gallega, una clásica ya de la ACB.

Luque, un base que ha sido internacional en categorías inferiores, también en 3x3, buscará en tierras gallegas seguir progresando. El hecho de que el Unicaja no saque equipo en LEB Plata al no haber habido renuncias en la categoría propicia que el vínculo con los jugadores que acaben la etapa junior sea más complicado. Es el caso también de Victory Onuetu y José Tanchyn, ambos convocados por la selección española sub 18 para preparar el Europeo de la categoría.