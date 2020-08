Los malagueños acaban su experiencia con España sub 14

Los jugadores malagueños y del Unicaja que han pasado este verano por Valencia, en las concentraciones que ha realizado la FEB con categorías inferiores, terminaron su experiencia con los cuatro jugadores de equipos de la provincia elegidos para ir a la sub 14, la más pequeña en edad de la que se ha reunido desde principios de agosto.

Durante esta semana pasada han estado en L'Alquería Mario Saint-Supery (Novaschool, donde se marchó tras salir del Unicaja y Miracle Bamadu (llegado en edad preinfantil desde Córdoba al Unicaja) en categoría masculina y Ángela Gómez (Unicaja) y Princess Okafor (CAB Estepona) en categoría femenina. Durante varios días han realizado varios entrenamientos y han entrado en la dinámica y la rutina de trabajo de la FEB. También estuvieron en la sub 18 Pablo Sánchez, Javi Rodríguez y Jeffry Godspower; Rafa Santos, Pablo Tamba y Pablo León, en la sub 17; y Álvaro Folgueiras y Rubén Vicente en la sub 15.

El director deportivo de la FEB, José Ignacio Hernández, que ha supervisado todas las concentraciones, asegura que “el balance de este mes en l’Alquería es muy positivo. Poder volver a juntarnos con los jugadores y jugadoras después de no haber tenido actividad desde diciembre, ha sido importante para seguir realizando el seguimiento. Es verdad que ha sido una actividad diferente, los entrenamientos han estado en todo momento ajustados a las normativas y criterios sanitarios del momento, que ha sido lo prioritario en el trabajo del día a día”.“Estamos muy agradecidos al compromiso, la implicación y la responsabilidad de todos los jugadores y jugadoras y de los técnicos –ha añadido Hernández-. Por lo que respecta a la salud, han sido casi 500 PCRs negativos".Para el director deportivo de la FEB, estas semanas “nos ha servido también para poner punto final a la temporada 2019-2020 y empezar a preparar ya los veranos siguientes, a partir de las competiciones de 2021. La ilusión de nuestros jugadores y jugadoras y nuestros entrenadores es fantástica, ver cómo han agradecido esta actividad, que muchos de ellos no esperaban en este verano, con responsabilidad y con ganas de volver a competir, nos reconforta y nos hace trabajar también a nosotros con la máxima ilusión”.