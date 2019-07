12 malagueños ya trabajan con la sub 12 y la sub 13

Son ya cuatro las medallas logradas a esta altura del verano tanto por la selección absoluta femenina (revalidó en Belgrado su título de campeona de Europa) como por las de formación (la plata europea lograda en el Europeo sub 20 masculino y el bronce mundial cosechado por la sub 19 femenina más el oro de la sub 16 masculina en el FOJE). Los éxitos continúan sucediéndose el baloncesto español, pero la detección de talentos no se detiene. Y hay importante presencia malagueña.

Estos días, y hasta el próximo jueves 1 de agosto, el trabajo en la base de la pirámide afronta una de sus fechas clave con la concentración de las selecciones femeninas sub 12 y sub 13 en la localidad vallisoletana de Íscar. Las 60 jugadoras que componen las generaciones de 2006 y 2007 trabajan bajo la batuta de Elena Lahoz. La responsable técnica de la FEB cuenta con un cuerpo técnico y biomédico formado exclusivamente por mujeres. María García (su hermano José juega en el junior del Unicaja) y Ángela Gómez (Unicaja) y la pívot del CAB Estepona Princess Okafor forman parte de la sub 13 y la ala-pívot Laura Vera (CAB Estepona) y la alero de la EBG Carla Ramírez están en la sub 12.

Al mismo tiempo, las selecciones masculinas sub 12 y sub 13 se encuentran también concentradas conjuntamente en Guadalajara con David Soria como responsable técnico de la FEB. En categoría sub 13 están Mario Saint-Supery, Hugo Vázquez, Pablo Jiménez y Miracle Bamadú, todos ellos del Unicaja. En la sub 12 están Manuel Trujillo y Rubén Salazar, que ya estuvieron esta temporada con el preinfantil del Unicaja, ya en canasta grande, y el jugador de la EBG Miguel Martínez.