El repaso de Manolo Rubia: Nzosa, Milosavljevic, mercado, Alberto Díaz, Francis Alonso...

La segunda ventana de clasificación para el Eurobásket de 2022 es el primer parón importante en la temporada del Unicaja. Ya descansó en la ACB, pero Luis Casimiro pudo trabajar con sus jugadores en el Carpena. Tiene ahora siete internacionales el equipo malagueño, que hasta el seis de diciembre no volverá a saltar a pista. Ha llegado a este punto en una dinámica alcista con 11 triunfos en los últimos 13 partidos. Es un buen momento para hacer repaso de cómo va el curso y hablar de muchos nombres propios. Lo ha hecho Manolo Rubia con el departamento de comunicación cajista. El director deportivo cajista habló sobre Alberto Díaz, Francis Alonso, de la recuperación de Milosavljevic, de la irrupción de Nzosa o de la posición verde en el mercado.

Nota hasta la fecha

"Estamos en un muy buen ritmo de competición, desde el 2005 no teníamos cinco victorias consecutivas en ACB. También en Eurocup, donde estamos clasificados para el Top 16 y esperemos ser primeros definitivamente. Nos viene bien por el tema de lesiones, podemos darle más tiempo a Milosavljevic y Jaime Fernández. Esperemos seguir con ese ritmo después del parón".

Alberto Díaz

"Es un motivo de orgullo tener a siete internacionales. Cuando un club como nosotros que sustenta una cantera que ha sido tan importante y ha aportado jugadores, tener tres en el equipo nacional sigue siendo un gran orgullo. La cantera da sus frutos. Alberto es un gran ejemplo de lo que es nuestra cantera, es increíble pero no deja de crecer. Y lo hace porque no deja de ser ambicioso en el día a día. Sigue quedándose a mejorar las pocas cosas que puede mejorar. Defensivamente no creo que haya nadie mejor que él en España en la posición de base y ahí está, sigue evolucionando y va a ser un jugador muy importante para nosotros".

Rubén Guerrero

"Tener a un chico de más de 2.10 metros y malagueño. que ha hecho un periplo en las universidades fantástico y que ha crecido muchísimo como jugador, es un chico muy grande que se mueve muy bien por el campo, defensivamente muy bueno. Capaz de rebotear. ¿Que tiene que seguir mejorando? Como todos. Tiene que seguir mejorando en ataque algunas cosas, pero ahí está en la selección absoluta".

Francis Alonso

Para mí no es una sorpresa porque sus características como anotador sigue teniéndolas intactas desde que era jugador de cantera. Ha ido evolucionando, físicamente está mejor, pero no es una sorpresa que sea un anotador como la está siendo.

La irrupción de Nzosa

"Hemos tenido la suerte de pescarlo, es un auténtico mirlo blanco. Un chico así te cae de vez en cuando. Los de Stella Azzurra hicieron un trabajo con él muy bueno y nosotros nos hemos aprovechado de que el chico quiera venir con nosotros. A partir de ahí gracias a nuestro entrenador que le ha dado la oportunidad de aparecer y él lo ha hecho muy bien. Seguimos creyendo que lo va a hacer cada día mejor y apostando por él. Esperemos que incluso pueda ser español, que parece que hay mucho interés en ello".

¿Cómo va la recuperación de Milosavljevic?

"La lesión de Dragan ha sido muy complicada porque se complicó todo con el parón por el COVID-19. Estuvo tres meses y medio parado y eso ha influido negativamente. Va mucho mejor, está compitiendo ya cinco para cinco, poco a poco. No debemos ser impacientes. Es un chico al que hemos echado mucho de menos, es un jugador con unas características que no tenemos en el resto del perímetro. Un gran defensor. Nos va a venir muy bien que pueda empezar a aportar también sus cualidades".

Consecuencias de la pandemia

"La pandemia nos está afectando a todos. Hay que tener mucho cuidado, es muy fácil que te puedas contagiar. Afortunadamente nosotros estamos teniendo suerte. Igual no es suerte y es que la persona que rige esto, que es Mario Bárbara, lo está haciendo muy bien. Es muy pesado con todos nosotros para que nos estemos protegiendo y también a los que están a nuestro alrededor. Lo estamos haciendo muy bien, pero es una pena no poder ver el Carpena al 50%. A todos los equipos nos está haciendo mucho daño. La pandemia nos está pasando factura a todos, a unos más que a otros. Afortunadamente a nosotros Unicaja nos está protegiendo y es un lujo tenerla. Grandes equipos como Madrid y Barcelona exactamente igual, no lo notan tanto. Pero hay equipos que lo van a pasar muy mal. No tener la cancha llena, que esos abonados económicamente sufraguen parte del presupuesto les va a hacer mucho daño si esto sigue igual".

Mercado

"Siempre estamos atentos al mercado. Siempre hay nombres que pueden ayudar, como pasó el año pasado que al principio de temporada pudimos fichar a Darío Brizuela y un poquito después a Axel Bouteille. Sigue siendo igual, siempre tenemos nombres".

Propósitos para 2021

"¿Un deseo? Lo máximo siempre. Estar en la final de la Eurocup, estar en la Copa del Rey y poder jugar semifinales. Eso sería idílico, pero estar lo más arriba posible y nosotros ahora mismo estamos para ello".