El Manresa viene concienciado: "Esperamos un ambiente duro"

El Unicaja juega este martes en el Carpena un encuentro crucial para su suerte en la Basketball Champions League. Si pierde se acabará su camino en una competición en la que debuta y no podrá estar entre los cuatro mejores. Si gana tendrá una bala extra para acceder a la Final Four. Es la tabla de salvación a la temporada, pero pende de un hilo después de sucumbir en el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final en el Nou Congost. No hay margen de error.

A Málaga llega con menos presión el Baxi Manresa, que quiere cerrarlo pero que sabe que en el pero escenario se lo jugará ante su público. Los de Pedro Martínez aterrizan en un gran estado de forma y, como toda la campaña, liberados. "Será un partido diferente al que vivimos en el Congost, saldrán muy agresivos; nosotros vamos con buenas sensaciones y muchas ganas de clasificarnos por la Final Four; es un partido importante pero vamos a competir; debemos detener sus anotadores, sobre todo en el perímetro, que son difíciles de parar", decía en la previa Yankuba Sima, que compartía protagonismo con Joe Thomasson: "Vamos a luchar ya intentar ganar, darlo todo 40 minutos; esperamos un ambiente duro durante todo el partido porque juegan por su vida en la Champions; tienen grandes jugadores, sobre todo buenos lanzadores; debemos proteger el roll corto, y hacerles sentir incómodos, no permitir canastas fáciles".